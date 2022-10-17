YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Siirt
  4. Siirt'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Siirt'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

17.10.2022 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

SİİRT (AA) - Siirt'in Kurtalan ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.K. idaresindeki 20 AEA 14 plakalı hafif ticari araç, Beykent Caddesi'nde R.G'nin kullandığı 56 KE 976 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç caddedeki bir iş yerinin önünde bulunan içecek dolabına çarparak durabildi.

Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan M.G. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Siirt'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Siirt'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Siirt'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Siirt'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Siirt'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Siirt'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Siirt'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Siirt'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Siirt

Siirt Namaz Vakitleri 17 Ekim Pazartesi

İmsak
04:55
Sabah
06:15
Öğle
12:03
İkindi
15:09
Akşam
17:40
Yatsı
18:56
Siirt ECZANELER
Siirt ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sürprizler dolu bir hafta başlıyor! Haftalık burç yorumları

Sürprizler dolu bir hafta başlıyor! Haftalık burç yorumları

Filizlenmiş patates yenir mi? Etkisini tahmin edemezsiniz

Filizlenmiş patates yenir mi? Etkisini tahmin edemezsiniz

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Bağırsak kanserinin ilk belirtisi: Hemen doktora koşun

Bağırsak kanserinin ilk belirtisi: Hemen doktora koşun

Ölümcül kan pıhtılaşmasını doğal olarak çözer!

Ölümcül kan pıhtılaşmasını doğal olarak çözer!

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.