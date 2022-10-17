SİİRT (AA) - Siirt'in Kurtalan ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.K. idaresindeki 20 AEA 14 plakalı hafif ticari araç, Beykent Caddesi'nde R.G'nin kullandığı 56 KE 976 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç caddedeki bir iş yerinin önünde bulunan içecek dolabına çarparak durabildi.
Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan M.G. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Siirt'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
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