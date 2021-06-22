Siirt'te iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

SİİRT (AA) - Siirt'in Eruh ilçesindeki trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Demircioğlu yönetimindeki 01 ABL 652 plakalı otomobil, Bayramlı köyü yakınlarında Yemlihan Teğin'in kullandığı 34 DCM 576 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada sürücüler ile Azad Teğin yaralandı.

Olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sürücülerden Demircioğlu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.



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