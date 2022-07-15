SİİRT (AA) - Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu, aralarında 3 çocuğun da bulunduğu 4'ü ağır, 10 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, A.G. idaresindeki 73 AAD 034 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Çakıllı köyü mevkisinde F.B'nin kullandığı 17 AF 306 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Servis, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 3'ü çocuk 10 kişi yaralandı.
Vatandaşların da yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, Kurtalan Devlet Hastanesi ile Batman'daki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Siirt'te otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 4'ü ağır, 10 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz