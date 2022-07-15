YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Siirt
  4. Siirt'te otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 4'ü ağır, 10 kişi yaralandı

Siirt'te otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 4'ü ağır, 10 kişi yaralandı

15.07.2022 00:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'te otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 4'ü ağır, 10 kişi yaralandı

SİİRT (AA) - Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu, aralarında 3 çocuğun da bulunduğu 4'ü ağır, 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.G. idaresindeki 73 AAD 034 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Çakıllı köyü mevkisinde F.B'nin kullandığı 17 AF 306 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Servis, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 3'ü çocuk 10 kişi yaralandı.

Vatandaşların da yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, Kurtalan Devlet Hastanesi ile Batman'daki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Siirt'te otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 4'ü ağır, 10 kişi yaralandı

Siirt'te otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 4'ü ağır, 10 kişi yaralandı

Siirt'te otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 4'ü ağır, 10 kişi yaralandı

Siirt'te otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 4'ü ağır, 10 kişi yaralandı

Siirt'te otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 4'ü ağır, 10 kişi yaralandı

Siirt'te otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 4'ü ağır, 10 kişi yaralandı

Siirt'te otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 4'ü ağır, 10 kişi yaralandı

Siirt'te otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 4'ü ağır, 10 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Siirt kaza yaralı

Siirt Namaz Vakitleri 15 Temmuz Cuma

İmsak
03:10
Sabah
04:54
Öğle
12:23
İkindi
16:15
Akşam
19:42
Yatsı
21:19
Siirt ECZANELER
Siirt ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kendi göğüslerini paylaştı! Yorumu şoke etti

Kendi göğüslerini paylaştı! Yorumu şoke etti

Göğüslerini elleriyle kapattı! Küvetin yanından paylaştı

Göğüslerini elleriyle kapattı! Küvetin yanından paylaştı

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Çözümler size doğru geliyor!

Çözümler size doğru geliyor!

Bu görüntüden kurtulmanın kolay bir yolu var

Bu görüntüden kurtulmanın kolay bir yolu var

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.