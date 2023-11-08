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Sıla Doğu'nun cep telefonundan çıktı, Engin Polat her şeyi anlattı! İfadesinde 'ihtiyaç' ve 'harçlık' dediği para dudak uçuklattı

08.11.2023 08:27 | Son Güncelleme:
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Dilan Polat soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ederken, Sıla Doğu'nun cep telefonunun bilirkişi incelemesinin sonuçları dosyaya girdi. Doğu'nun sahte fatura teminiyle ilgili yaptığı konuşmalar ortaya çıkarken, Engin Polat'ın ifadesinde her şeyi anlattığı ortaya çıktı. Polat'ın ifadesinde 'Karımın ihtiyacı' ve 'harçlık' dediği paranın miktarı ise dudak uçuklattı.

Dilan Polat'ın lüks harcamalar ve gösterişli dünyadan bir anda Silivri'deki cezaevine uzanan hikayesi, Türkiye'nin gündemine otururken; soruşturmayla ilgili yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Kara para aklama, belgede sahtecilik, suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak ve vergi kanununa muhalefet suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun her hareketi merak edilirken; son olarak Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'ın ifadesinde her şeyi itiraf ettiği iddia edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre; birçok ilde üstüne kayıtlı 16 gayrimenkul ve 24 aracı ticari faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarla aldığını söyleyen Engin Polat, MASAK raporundaki banka işlemlerinin faturalı ve resmi olduğunu, akış içindeki paraların da ticari faaliyetlerden kazanıp kendi hesabına yatırdığı olağan harcamaları olduğunu, yıllara göre artışların kazancının artmasından ve enflasyon artışından kaynaklandığını söyledi.

"2 MİLYON KARIMIN İHTİYACI, 25 MİLYON İSE HARÇLIK"

Banka hareketlerinde tespit edilen Dilan Polat'a gönderdiği 2 milyonu "karımın ihtiyaçları" olarak adlandıran Engin Polat, kardeşine attığı 7 milyonu ve babasına attığı 18 milyonu ise "harçlık" olarak nitelendirdi.


Günün Magazin olayları

SILA DOĞU'NUN CEP TELEFONUNDA ÇIKTI

Sinem Sıla Doğu'nun cep telefonunun bilirkişi incelemesinin sonuçları da soruşturma dosyasında yer aldı. Sıla Doğu'nun bilirkişi tarafından yapılan bilirkişi incelemesinde birden fazla kişiyle komisyon karşılığı sahte fatura temin ettiğinin ortaya çıkmasıyla ilgili ise Engin Polat, bu durumdan haberi olmadığını ifade etti.

ANNEANNESİ'NE GELİR OLSUN DİYE KURMUŞ

ANNEANNESİ'NE GELİR OLSUN DİYE KURMUŞ

Polat'ın 76 yaşındaki anneannesinin üzerine 4 şirket kurduğu saptanmıştı. Bu şirketlerden bir tanesi de DP Güzellik Kozmetik Şirketi'ydi. Şirketin, Fekpen Plastik isimli firmadan 150 milyon lira değerinde gerçek bir alış ve satışı olmayan sahte fatura temin ettiği belirlendi.

DP Güzellik Kozmetik şirketinin anneannesine ait olduğunu söyleyen Polat, "Bu firma Dilan Polat Çekmeköy şubesini işletmektedir.

Franchise şubedir. Anneanneme gelir olsun diye Dilan Polat A.Ş. ile DP Güzellik arasında bir franchise anlaşması yapılmıştır" diyerek cevapladı.

"SAHTE FATURADAN HABERİM YOK"

"SAHTE FATURADAN HABERİM YOK"

Dilan Polat Güzellik Kozmetik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'nin paravan firmalardan aldığı sahte faturalarla Sıla Doğu, Sezgin Polat ve Caner Polat'a ait firmalara paylaştırıldığı, sonrasında da Milda Gayrimenkul isimli firmaya aktarıldığının tespit edilmesiyle ilgili konuşan Engin Polat, böyle bir durumun mümkün olamayacağını, sahte fatura olup olmadığını bilmediğini söyledi.

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