Sıla Doğu'nun cep telefonundan çıktı, Engin Polat her şeyi anlattı! İfadesinde 'ihtiyaç' ve 'harçlık' dediği para dudak uçuklattı

Dilan Polat'ın lüks harcamalar ve gösterişli dünyadan bir anda Silivri'deki cezaevine uzanan hikayesi, Türkiye'nin gündemine otururken; soruşturmayla ilgili yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Kara para aklama, belgede sahtecilik, suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak ve vergi kanununa muhalefet suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun her hareketi merak edilirken; son olarak Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'ın ifadesinde her şeyi itiraf ettiği iddia edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre; birçok ilde üstüne kayıtlı 16 gayrimenkul ve 24 aracı ticari faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarla aldığını söyleyen Engin Polat, MASAK raporundaki banka işlemlerinin faturalı ve resmi olduğunu, akış içindeki paraların da ticari faaliyetlerden kazanıp kendi hesabına yatırdığı olağan harcamaları olduğunu, yıllara göre artışların kazancının artmasından ve enflasyon artışından kaynaklandığını söyledi.

"2 MİLYON KARIMIN İHTİYACI, 25 MİLYON İSE HARÇLIK"

Banka hareketlerinde tespit edilen Dilan Polat'a gönderdiği 2 milyonu "karımın ihtiyaçları" olarak adlandıran Engin Polat, kardeşine attığı 7 milyonu ve babasına attığı 18 milyonu ise "harçlık" olarak nitelendirdi.



