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Silivri-Tekirdağ yolunda zincirleme kazada 6 kişi yaralandı

16.06.2022 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Silivri-Tekirdağ yolunda zincirleme kazada 6 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Silivri-Tekirdağ yolunda aynı yönde giden yakıt tankeri, tır, yolcu otobüsü ve 2 askeri kamyonetin karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

Silivri Gümüşyaka Mahallesi'nde, Tekirdağ yönüne seyir halindeki yakıt tankerinin henüz bilinmeyen nedenle yolda durması üzerine 16 EGL 10 plakalı tır, 17 ZB 300 plakalı yolcu otobüsü ile 2 askeri aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans, jandarma ve polis trafik ekipleri sevk edildi.

Otobüste bulunan 1 muavin ile 5 yolcu çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılardan 2'si ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Silivri-Tekirdağ yolunda zincirleme kazada 6 kişi yaralandı

Silivri-Tekirdağ yolunda zincirleme kazada 6 kişi yaralandı

Silivri-Tekirdağ yolunda zincirleme kazada 6 kişi yaralandı

Silivri-Tekirdağ yolunda zincirleme kazada 6 kişi yaralandı

Silivri-Tekirdağ yolunda zincirleme kazada 6 kişi yaralandı

Silivri-Tekirdağ yolunda zincirleme kazada 6 kişi yaralandı

Silivri-Tekirdağ yolunda zincirleme kazada 6 kişi yaralandı

Silivri-Tekirdağ yolunda zincirleme kazada 6 kişi yaralandı

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