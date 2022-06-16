Silivri Gümüşyaka Mahallesi'nde, Tekirdağ yönüne seyir halindeki yakıt tankerinin henüz bilinmeyen nedenle yolda durması üzerine 16 EGL 10 plakalı tır, 17 ZB 300 plakalı yolcu otobüsü ile 2 askeri aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Silivri-Tekirdağ yolunda zincirleme kazada 6 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz