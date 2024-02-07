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Simge Sağın Gülşen'in giydiği o sütyeni giydi! 'Sence olmuş mu?'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
07.02.2024 08:36 | Son Güncelleme:
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'Aşkın Olayım' şarkısıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü şarkıcı Simge Sağın bu defa sahne tarzıyla sosyal medyanın diline düştü. Daha önce Gülşen'in giydiği bir kıyafeti giyen Sağın'ın cesur tarzı hiç beğenilmedi. Simge Sağın'a sosyal medyada yorum yağdı.

Dillere pelesenk olan şarkıları, sempatik tavırları ve iddialı sahne tarzı ile adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Simge Sağın bu defa sahne tarzıyla sosyal medyanın diline düştü.

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SAHNE TARZI OLAY OLDU

Daha önce Gülşen'in giydiği bir kıyafeti giyen Sağın'ın cesur tarzı hiç beğenilmedi.

Simge Sağın'ın taşlı sütyen ve kasık yırtmaç detaylı etek tarzına yorum yağdı.

gülşen 222

gülşen 222

Simge Sağın'a sosyal medyada; 'Gülşen'de giymişti', 'Sence olmuş mu?', 'Hiç güzel görünmüyorsun', 'Basit durmuş' gibi yorumlar yapıldı.

Simge Sağın ya da sahne adıyla Simge 8 Ağustos 1981 yılında doğdu. 2011'ların başında yayımladığı şarkılarla Türk pop müziği sahnesinde yer almaya başlasa da asıl çıkışını 2015'te radyo ve televizyonlarda çok çalınarak liste başı olan "Miş Miş" şarkısı ile gerçekleştirdi.

Simge, liseden sonra müzik eğitimi almak isteyince babasının teşvikiyle İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'na kaydoldu ve müzik eğitimi aldı.

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