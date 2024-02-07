Simge Sağın Gülşen'in giydiği o sütyeni giydi! 'Sence olmuş mu?'

Simge Sağın ya da sahne adıyla Simge 8 Ağustos 1981 yılında doğdu. 2011'ların başında yayımladığı şarkılarla Türk pop müziği sahnesinde yer almaya başlasa da asıl çıkışını 2015'te radyo ve televizyonlarda çok çalınarak liste başı olan "Miş Miş" şarkısı ile gerçekleştirdi.