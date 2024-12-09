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Demet Evgar En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü aldı! Konuşması gündemde: Çünkü bizim malımız ve canımız erkekten soruluyor

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
09.12.2024 07:14
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Altın Kelebek'te en iyi kadın oyuncu ödülünün sahibi olan Demet Evgar konuşmasıyla sosyal medyayı salladı. Bahar dizisinin yıldızı Demet Evgar "Kadın meselesini ne zaman yarılamış oluruz?" dedi.

Demet Evgar En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü aldı! Konuşması gündemde: Çünkü bizim malımız ve canımız erkekten soruluyor

Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü Demet Evgar aldı. Bahar dizisiyle ekranda olan ve başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Demet Evgar konuşmasıyla da 'helal olsun' dedirtti.

"2024 Pantene Altın Kelebek Ödülleri"nde sahneye çıkan Demet Evgar konuşmasında şunları söyledi:

Ekran görüntüsü 2024-12-09 070950

"Demet Evgar değil de Mehmet Evgar olsaydım, benim için biraz daha kolay olacaktı. Güven meselesini kazanabilmek için, erkeğin sadece erkek olması yeterli iken, büyük banka reklamlarında, otomobil reklamlarında, eğer trajik bir hata yapmadıysa ya da politik olarak üzerinde bir oyun oynanmadıysa, genelde erkek tercih ediliyor. Neden? Çünkü bizim malımız ve canımız erkekten soruluyor. Ama canımızın da malımızın da durumu ortada. Kadın meselesini ne zaman yarılamış oluruz? Erkeğin de birinci meselesi olduğu zaman ve kadının eşit hak ve özgürlüklere sahip olamaması, insan hakları ihlali olarak görüldüğünde!"

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Sosyal medyada Demet Evgar'ın konuşmalarına "Bu ülkenin Demet Evgar gibi gerçek sanatçılara ihtiyacı var", "Nasıl güzel bir konuşma" yorumları yağdı.

Anahtar Kelimeler:
Demet Evgar
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