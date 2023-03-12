Sinan Engin'den canlı yayında bomba açıklamalar! 'Lafı gevelemeyelim' dedi, o sözleri paylaşım rekorları kırdı: Şampiyon belli, ikinci kim?

Ligin 25'nci haftasında sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden Galatasaray maç fazlasıyla en yakın rakibi Fenerbahçe ile olan puan farkını 9'a yükseltirken önemli bir avantajı da cebine koydu.

Karşılaşmanın ardından Beyaz TV ekranlarında şampiyonluk yarışında dair konuşan Sinan Engin dikkat çeken ifadeler kullanırken, "Bu iş Fenerbahçe ile Galatasaray'ın arasında geçecek." derken, an itibarıyla zirve ile arasında 17 puan Beşiktaş için "Bu saatten sonra Beşiktaş'ın şampiyonluğu yakalaması hayalci olur." ifadelerini kullandı.

Sinan Engin'in sözleri çokça dikkat çekerken, Galatasaraylı taraftarlar tarafından paylaşım rekoru kırdı.

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