Sinan Engin'den canlı yayında bomba açıklamalar! 'Lafı gevelemeyelim' dedi, o sözleri paylaşım rekorları kırdı: Şampiyon belli, ikinci kim?

Ligin 25'nci haftasında sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden Galatasaray maç fazlasıyla en yakın rakibi Fenerbahçe ile olan puan farkını 9'a yükseltirken önemli bir avantajı da cebine koydu.
Karşılaşmanın ardından Beyaz TV ekranlarında şampiyonluk yarışında dair konuşan Sinan Engin dikkat çeken ifadeler kullanırken, "Bu iş Fenerbahçe ile Galatasaray'ın arasında geçecek." derken, an itibarıyla zirve ile arasında 17 puan Beşiktaş için "Bu saatten sonra Beşiktaş'ın şampiyonluğu yakalaması hayalci olur." ifadelerini kullandı.
Sinan Engin'in sözleri çokça dikkat çekerken, Galatasaraylı taraftarlar tarafından paylaşım rekoru kırdı.
"Bu iş Fenerbahçe ile Galatasaray'ın arasında geçecek. Bu saatten sonra Beşiktaş'ın şampiyonluğu yakalaması hayalci olur."
"Galatasaray bugün kötü oynayarak kazandı buna rağmen kazandı! Belli iyi takımsın."
"Transferde Galatasaray takımı çok çok başarılı. Alıyor, getiriyor ve adam golünü atıyor, parasını çıkarıyor."
"Jorge Jesus üşüyormuş! Dede üşümez benden daha sağlam! Sevilla maçı kazanılması gereken maçtı! Sevilla, köy takımı olmuş."
"Fenerbahçe eğer şampiyon olursa, Jorge Jesus'a rağmen şampiyon olur! Jorge Jesus'un Dünya Kupası'ndan sonra kimyası bozuldu! Dünya Kupası'ndan sonra sanki beynine birileri girdi! Dünya Kupası'ndan sonra bambaşka bir adam oldu."