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  4. Sinan Engin'den canlı yayında bomba açıklamalar! 'Lafı gevelemeyelim' dedi, o sözleri paylaşım rekorları kırdı: Şampiyon belli, ikinci kim?

Sinan Engin'den canlı yayında bomba açıklamalar! 'Lafı gevelemeyelim' dedi, o sözleri paylaşım rekorları kırdı: Şampiyon belli, ikinci kim?

12.03.2023 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 25. haftasını Kasımpaşa karşısında alınan 1-0'lık galibiyetle tamamlayarak zorlu bir virajı kayıpsız dönen Galatasaray, en yakın rakibini Fenerbahçe ile olan puan farkını 9'a çıkarırken, önemli bir avantajı cebine koydu. Karşılaşmanın ardından mücadeleye dair değerlendirmelerde bulunan ünlü yorumcu Sinan Engin'in 'Şampiyon belli' derken, 'Lafı gevelemeyelim' ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Ligin 25'nci haftasında sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden Galatasaray maç fazlasıyla en yakın rakibi Fenerbahçe ile olan puan farkını 9'a yükseltirken önemli bir avantajı da cebine koydu.

Karşılaşmanın ardından Beyaz TV ekranlarında şampiyonluk yarışında dair konuşan Sinan Engin dikkat çeken ifadeler kullanırken, "Bu iş Fenerbahçe ile Galatasaray'ın arasında geçecek." derken, an itibarıyla zirve ile arasında 17 puan Beşiktaş için "Bu saatten sonra Beşiktaş'ın şampiyonluğu yakalaması hayalci olur." ifadelerini kullandı.

Sinan Engin'in sözleri çokça dikkat çekerken, Galatasaraylı taraftarlar tarafından paylaşım rekoru kırdı.

İŞTE O SÖZLER:

"YARIŞ İKİSİ ARASINDA GEÇER"

"YARIŞ İKİSİ ARASINDA GEÇER"

"Bu iş Fenerbahçe ile Galatasaray'ın arasında geçecek. Bu saatten sonra Beşiktaş'ın şampiyonluğu yakalaması hayalci olur."

"KÖTÜ OYNADI AMA KAZANDI"

"KÖTÜ OYNADI AMA KAZANDI"

"Galatasaray bugün kötü oynayarak kazandı buna rağmen kazandı! Belli iyi takımsın."

TRANSFERDE ÇOK BAŞARILI

TRANSFERDE ÇOK BAŞARILI

"Transferde Galatasaray takımı çok çok başarılı. Alıyor, getiriyor ve adam golünü atıyor, parasını çıkarıyor."

JORGE JESUS...

JORGE JESUS...

"Jorge Jesus üşüyormuş! Dede üşümez benden daha sağlam! Sevilla maçı kazanılması gereken maçtı! Sevilla, köy takımı olmuş."

"JESUS'A RAĞMEN..."

"JESUS'A RAĞMEN..."

"Fenerbahçe eğer şampiyon olursa, Jorge Jesus'a rağmen şampiyon olur! Jorge Jesus'un Dünya Kupası'ndan sonra kimyası bozuldu! Dünya Kupası'ndan sonra sanki beynine birileri girdi! Dünya Kupası'ndan sonra bambaşka bir adam oldu."

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