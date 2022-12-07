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Sinan Engin'in canlı yayındaki Ronaldo sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu!

07.12.2022 21:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde gündemden düşmeyen Cristiano Ronaldo için iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Portekizli yıldız için Süper Lig iddiaları da ortaya atılırken, İsviçre maçı sonrası Al Nassr'ın teklifini kabul ettiğine yönelik söylentileri yalanlayan Ronaldo'nun yeni adresinin neresi olacağı merak edilirken, ünlü yorumcu Sinan Engin'in yıldız oyuncu için söylediği sözler gündem oldu.

Son günlerde futbol dünyasında gündemin 1 numarası haline gelmiş olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Manchester United'dan olaylı bir şekilde ayrılırken, sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilmiş ve kulüpsüz kalmıştı. Yaşanan bu gelişmenin ardından ismi Galatasaray dahil birçok kulüp ile anılan yıldız oyuncu için Suudi ekibi Al Nassr'dan gelen teklifi kabul ettiği Dünya Kupası'nın ardından transferin resmiyete kavuşacağı iddia edilmişti.

TEKLİFİ YALANLADI!

TEKLİFİ YALANLADI!

Dünya Kupası'nda oynanan Portekiz - İsviçre maçında "Al Nassr'a hoş geldin Ronaldo" pankartı açılırken, İsviçre maçının ardından basın mensuplarının "Al Nassr'ın teklifini kabul ettin mi?" sorusuna, "Hayır, bu doğru değil" cevabını veren yıldız oyuncu iddiaları yalanlamış oldu.

BEKLENMEDİK ÇIKIŞ

BEKLENMEDİK ÇIKIŞ

37 yaşındaki oyuncunun yeni adresinin neresi olacağı merakla beklenirken, Beyaz TV'de yorumculuk yapan Sinan Engin'den Ronaldo için beklenmedik bir çıkış geldi.

"ADIM ATAMAZ BURADA"

"ADIM ATAMAZ BURADA"

Engin Ronaldo'nun Süper Lig'e gelip gelmeyeceğine yönelik bir soru sorulması üzerine "Ronaldo torpil ile oynuyor, bakın Türkiyeye gelirse adim atamaz burada, temposu bitmiş" dedi.

"DAYANAMAZ"

"DAYANAMAZ"

"Türkiye'de çokı sıkı sert oyun var" diyen Engin, "Yapmayın oynatmazlar dayanamaz buradaki tempolara basit değil Türkiye ligi" ifadelerini kullandı.

Sinan Engin'in Ronaldo için söylediği bu sözler sosyal medyanın da gündemine oturdu.

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