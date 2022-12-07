Sinan Engin'in canlı yayındaki Ronaldo sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu!

Son günlerde futbol dünyasında gündemin 1 numarası haline gelmiş olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Manchester United'dan olaylı bir şekilde ayrılırken, sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilmiş ve kulüpsüz kalmıştı. Yaşanan bu gelişmenin ardından ismi Galatasaray dahil birçok kulüp ile anılan yıldız oyuncu için Suudi ekibi Al Nassr'dan gelen teklifi kabul ettiği Dünya Kupası'nın ardından transferin resmiyete kavuşacağı iddia edilmişti.