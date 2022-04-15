Sinemaseverler filme bu hafta doyacak! 9 film birden vizyona girdi (15 Nisan 2022)

Harry Potter serisinin sevenlerini heyecanlandıracak olan ve Harry Potter’ın maceralarının öncesini konu alan “Fantastik Canvarlar 3: Dumbledore’un Sırları” filmi görücüye çıktı. Okulların ara tatilini fırsat bilen ebeveynleri mutlu edecek “Troll: Kuyruklu Macera” filmi ailecek keyifli zaman geçirmek için ilk seçenek olacak. Sermiyan Midyat imzası taşıyan “Zalo” filmi komedi tutkunlarını beyaz perdede memnun edecek. 45. yıl dönümünde 4K dijital restorasyonlu “Çağrı” filmi sinemaseverlere nostaljik bir rüzgar estirecek.

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AZAİM: CİN MEZARLIĞI Korku türündeki Azaim: Cin Mezarlığı'nın kadrosunda, Lale Uçak, İbrahim Şentürk, Zeynep Sude Tekin, Cavit Özer, İsmail Şenel yer alıyor.

CANAVARLAR 3: DUMBLEDORE'UN SIRLARI Sekiz kitaplık Harry Potter maceralarının öncesini konu alan “Fantastik Canavarlar” serisinin üçüncü filmi Fantastik Canavarlar 3: Dumbledore'un Sırları, büyücülük dünyasını kontrol edip Muggle'ların sonunu getirmeyi planlayan Grindelwald'a karşı mücadele eden Albus Dumbledore, Newt Scamander ve arkadaşlarının macera dolu hikayesini konu alıyor.

ÇAĞRI Dram, tarihi ve biyografi türündeki Çağrı filminin kadrosunda, Anthony Quinn, Irene Papas, Michael Ansara, Johnny Sekka, Michael Forest yer alıyor.