Türkiye genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezlerinde geçici süreyle barındırılan düzensiz göçmenlerle ilgili çalışmalar devam ediyor.

Sınır dışı edilecek 260 Afganistan uyruklu, Edirne'den İstanbul'a gönderildi

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