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Sinop Ayancık'ta yağış nedeniyle 3 köy geçici olarak boşaltıldı

27.06.2022 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop Ayancık'ta yağış nedeniyle 3 köy geçici olarak boşaltıldı

SİNOP (AA) - Sinop'ta devam eden sağanak nedeniyle Ayancık ilçesinde 3 köy, geçici olarak tahliye edildi.

Sinop İl Özel İdaresince Ayancık ilçesindeki 3 köyde, 25 hane sakini, tedbir amacıyla bulundukları yerden alındı. Bu köylerde bulunanların, ilçe merkezindeki yurtlara ve akrabalarının yanına yerleştirildiği bildirildi.

İlçedeki 3 derenin üzerinde bulunan 7 geçici köprü, derelerin debisinin artması sonucu yıkıldı, bazı köylerde su baskını yaşandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, su baskını yaşanan Zaviye köyünde iş makineleriyle temizleme çalışması başlattı.

Derelerdeki su debisi düştükten sonra geçici köprüler yeniden inşa edilecek.

Sinop Ayancık'ta yağış nedeniyle 3 köy geçici olarak boşaltıldı

Sinop Ayancık'ta yağış nedeniyle 3 köy geçici olarak boşaltıldı

Sinop Ayancık'ta yağış nedeniyle 3 köy geçici olarak boşaltıldı

Sinop Ayancık'ta yağış nedeniyle 3 köy geçici olarak boşaltıldı

Sinop Ayancık'ta yağış nedeniyle 3 köy geçici olarak boşaltıldı

Sinop Ayancık'ta yağış nedeniyle 3 köy geçici olarak boşaltıldı

Sinop Ayancık'ta yağış nedeniyle 3 köy geçici olarak boşaltıldı

Sinop Ayancık'ta yağış nedeniyle 3 köy geçici olarak boşaltıldı

Sinop Ayancık'ta yağış nedeniyle 3 köy geçici olarak boşaltıldı

Sinop Ayancık'ta yağış nedeniyle 3 köy geçici olarak boşaltıldı

Sinop Ayancık'ta yağış nedeniyle 3 köy geçici olarak boşaltıldı

Sinop Ayancık'ta yağış nedeniyle 3 köy geçici olarak boşaltıldı

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Elif Eczanesi
Merkez
Yasemin Eczanesi
Merkez
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