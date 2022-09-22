YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'ndeki restorasyon yıl sonunda tamamlanacak

Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'ndeki restorasyon yıl sonunda tamamlanacak

22.09.2022 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'ndeki restorasyon yıl sonunda tamamlanacak

SİNOP (AA) - Avrupa Birliğinin desteğiyle Kültür ve Turizm Bakanlığınca Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nde sürdürülen restorasyon çalışmalarının yıl sonunda tamamlanması planlanıyor.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, beraberinde Vali Erol Karaömeroğlu ve AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ile çalışmaların devam ettiği Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nde incelemelerde bulundu.

Alpaslan, incelemelerinin ardından gazetecilere, müzeyi yılbaşından hemen sonra ziyarete açmayı planladıklarını söyledi.

Ülke tarihi açısından çok sembolik bir bina olan tarihi yapının restore edilme çalışmalarında sona geldiklerini belirten Alpaslan, "İnşallah müteahhit firma yıl sonuna kadar çalışmalarını tamamlayıp çıkacak ama müzeyi nihai hale getirmek, çevre ve peyzaj düzenlemeleri için çalışmalarımız kısa bir müddet daha devam edecek. Yılbaşından hemen sonra Sinopluların, Türkiye'nin, tüm dünyanın hizmetine inşallah açmış olacağız. Bu tarihi binamızın dünyada tanıtılması için Bakanlık olarak çalışmalarımızı yapacağız." ifadelerini kullandı.

- Bu sene 635 noktada kazı çalışması yapıldı

Alpaslan, Türkiye genelinde tarihin gün yüzüne çıkarılması için önemli kazıların yapılmakta olduğuna işaret ederek bu sene 635 noktada kazı çalışmasının sürdürüldüğünü anlattı.

Bakanlık olarak kazılara özel önem verdiklerini vurgulayan Alpaslan, "Tabii bu kazılarda çok önemli eserler çıkıyor. Bilim adamlarımız, kazı başkanlarımız bunları değerlendiriyor. Balatlar Yapı Topluluğu kazısı da önemli bir kazı. Daha çok Güneydoğu, Doğu Anadolu bölgelerinde, İstanbul'da yoğun olarak çıkmış mozaiklerin burada da çıkmış olmasının ayrı bir önemi, değeri var. Bu anlamda kazı çalışmalarına Bakanlık olarak destek vermeyi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Alpaslan, kentteki temasları kapsamında Sinop Valiliğini de ziyaret etti.

Vali Karaömeroğlu'ndan kent hakkında bilgi alan Alpaslan, daha sonra yapımı süren Kent Meydanı Millet Bahçesi Projesi alanında ve Balatlar Yapı Topluluğu kazı sahasında incelemelerde bulundu. ​​​​​​​

Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'ndeki restorasyon yıl sonunda tamamlanacak

Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'ndeki restorasyon yıl sonunda tamamlanacak

Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'ndeki restorasyon yıl sonunda tamamlanacak

Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'ndeki restorasyon yıl sonunda tamamlanacak

Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'ndeki restorasyon yıl sonunda tamamlanacak

Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'ndeki restorasyon yıl sonunda tamamlanacak

Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'ndeki restorasyon yıl sonunda tamamlanacak

Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'ndeki restorasyon yıl sonunda tamamlanacak

Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'ndeki restorasyon yıl sonunda tamamlanacak

Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'ndeki restorasyon yıl sonunda tamamlanacak

Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'ndeki restorasyon yıl sonunda tamamlanacak

Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'ndeki restorasyon yıl sonunda tamamlanacak

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
restorasyon

Sinop Namaz Vakitleri 22 Eylül Perşembe

İmsak
04:52
Sabah
06:19
Öğle
12:37
İkindi
16:02
Akşam
18:45
Yatsı
20:07

Sinop Nöbetçi Eczaneler22 Eylül Perşembe

Serkan Eczanesi
Merkez
Sıhhat Eczanesi
Ayancik
Büyük Eczanesi
Boyabat
Erdoğan Eczanesi
Duragan
Erfelek Eczanesi
Erfelek
Dolgun Eczanesi
Gerze
Türkeli Eczanesi
Turkeli
Tümünü Göster
Sinop ECZANELER
Sinop ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çocukları bile bile zehirliyorlar! Özel olarak tasarlandı

Çocukları bile bile zehirliyorlar! Özel olarak tasarlandı

Damat ve gelinin hareketi konukları şaşkına çevirdi

Damat ve gelinin hareketi konukları şaşkına çevirdi

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Midenin en büyük düşmanı! Soğanı sakın bu şekilde yemeyin

Midenin en büyük düşmanı! Soğanı sakın bu şekilde yemeyin

Gördüğünüz yerde toplayın: Uyarıcı etkisi...

Gördüğünüz yerde toplayın: Uyarıcı etkisi...

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.