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Sinop'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

02.08.2022 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zeki Dolgun'un (48) kullandığı 17 HL 915 plakalı otomobil, Karacaören köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü ile yanındaki Özgür Tuzlu yaralandı.

Boyabat Belediyesi İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dolgun ve Tuzlu'nun polis memuru olduğu, Dolgun'un tatil için memleketine geldiği öğrenildi.

Sinop'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Sinop'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Sinop'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Sinop'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Sinop'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Sinop'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Sinop'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Sinop'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
polis Sinop yaralı

Sinop Namaz Vakitleri 2 Ağustos Salı

İmsak
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Sabah
05:26
Öğle
12:51
İkindi
16:46
Akşam
20:05
Yatsı
21:44

Sinop Nöbetçi Eczaneler 2 Ağustos Salı

Buket Eczanesi
Merkez
Öncel Eczanesi
Ayancik
Esra Eczanesi
Boyabat
Yıldırım Eczanesi
Duragan
Erfelek Eczanesi
Erfelek
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Gerze
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