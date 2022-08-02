SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Zeki Dolgun'un (48) kullandığı 17 HL 915 plakalı otomobil, Karacaören köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü ile yanındaki Özgür Tuzlu yaralandı.
Boyabat Belediyesi İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Dolgun ve Tuzlu'nun polis memuru olduğu, Dolgun'un tatil için memleketine geldiği öğrenildi.
Sinop'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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