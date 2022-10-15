SİNOP (AA) - Sinop'ta temelinde kayma meydana gelen ve duvarlarında geniş çatlaklar oluşan 5 katlı apartman kontrollü olarak yıkıldı.
İncedayı Mahallesi 1 Numaralı Sokak'ta duvarlarında çatlaklar oluştuğu için vinçlerin desteğiyle ayakta tutulan apartmanda yıkım çalışması başlatıldı.
Yıkım öncesinde polis ve zabıta ekipleri binanın etrafında geniş güvenlik önlemleri aldı.
Çevredeki 3 apartman da çalışmalar öncesi boşaltıldı.
Sinop Belediyesi ekipleri, binayı kontrollü olarak yıktı.
Binadaki dairelerin sahipleri ve vatandaşlar yıkımı uzaktan izledi.
Ekiplerin çalışması dron ile havadan görüntülendi.
Sinop'ta duvarlarında çatlaklar oluşan apartman kontrollü yıkıldı
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz