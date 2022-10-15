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Sinop'ta duvarlarında çatlaklar oluşan apartman kontrollü yıkıldı

15.10.2022 18:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta duvarlarında çatlaklar oluşan apartman kontrollü yıkıldı

SİNOP (AA) - Sinop'ta temelinde kayma meydana gelen ve duvarlarında geniş çatlaklar oluşan 5 katlı apartman kontrollü olarak yıkıldı.

​​​​​​​İncedayı Mahallesi 1 Numaralı Sokak'ta duvarlarında çatlaklar oluştuğu için vinçlerin desteğiyle ayakta tutulan apartmanda yıkım çalışması başlatıldı.

Yıkım öncesinde polis ve zabıta ekipleri binanın etrafında geniş güvenlik önlemleri aldı.

Çevredeki 3 apartman da çalışmalar öncesi boşaltıldı.

Sinop Belediyesi ekipleri, binayı kontrollü olarak yıktı.

Binadaki dairelerin sahipleri ve vatandaşlar yıkımı uzaktan izledi.

Ekiplerin çalışması dron ile havadan görüntülendi.

Sinop'ta duvarlarında çatlaklar oluşan apartman kontrollü yıkıldı

Sinop'ta duvarlarında çatlaklar oluşan apartman kontrollü yıkıldı

Sinop'ta duvarlarında çatlaklar oluşan apartman kontrollü yıkıldı

Sinop'ta duvarlarında çatlaklar oluşan apartman kontrollü yıkıldı

Sinop'ta duvarlarında çatlaklar oluşan apartman kontrollü yıkıldı

Sinop'ta duvarlarında çatlaklar oluşan apartman kontrollü yıkıldı

Sinop'ta duvarlarında çatlaklar oluşan apartman kontrollü yıkıldı

Sinop'ta duvarlarında çatlaklar oluşan apartman kontrollü yıkıldı

Sinop'ta duvarlarında çatlaklar oluşan apartman kontrollü yıkıldı

Sinop'ta duvarlarında çatlaklar oluşan apartman kontrollü yıkıldı

Sinop'ta duvarlarında çatlaklar oluşan apartman kontrollü yıkıldı

Sinop'ta duvarlarında çatlaklar oluşan apartman kontrollü yıkıldı

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Sinop yıkım

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