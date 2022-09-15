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Sinop'ta park halindeki dolmuşa çarpan otomobilin sürücüsü öldü

15.09.2022 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi

SİNOP (AA) - Sinop'ta otomobilin park halindeki minibüse çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Furkan Ç. (24) idaresindeki 57 ABB 610 plakalı otomobil, Sinop-Samsun kara yolu Korucuk Mahallesi benzinlik mevkisinde tamirhane önüne park edilmiş 57 D 0036 plakalı dolmuşa çarptı.

Otomobil sürücüsü Furkan Ç. kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Furkan Ç'nin cenazesi incelemelerin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sinop'ta park halindeki dolmuşa çarpan otomobilin sürücüsü öldü

- Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi

Sinop'ta park halindeki dolmuşa çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Sinop'ta park halindeki dolmuşa çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Sinop'ta park halindeki dolmuşa çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Sinop'ta park halindeki dolmuşa çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Sinop'ta park halindeki dolmuşa çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Sinop'ta park halindeki dolmuşa çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Sinop'ta park halindeki dolmuşa çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Sinop'ta park halindeki dolmuşa çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Sinop'ta park halindeki dolmuşa çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Sinop'ta park halindeki dolmuşa çarpan otomobilin sürücüsü öldü

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sinop Otomobil dolmuş park

Sinop Namaz Vakitleri 15 Eylül Perşembe

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