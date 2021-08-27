Sinop'ta sahibinin elindeki taşıma çantasından kaçan kediyi yakalama çabaları filmleri aratmadı

SİNOP(AA) - Sinop'ta veterinere götürülürken taşıma çantasından kaçan kedi, uzun süren uğraşlar sonucu yakalanabildi.

İlçe merkezinde yaşayan Fatma Keskin, "Çaki" adlı kedisini taşıma çantasında veterinere götürdü.

Veteriner kliniğinin önünde kapağının açılması üzerine kedi, taşıma çantasından çıkarak Sakarya Caddesi girişinde park halindeki otomobilin altına kaçtı.

Keskin de kedisinin peşinden koşarak aracın yanına geldi. Araç sahibi, cep telefonunun ışığıyla otomobilinin motor bölümünü ve altını kontrol etti ancak Çaki'yi göremedi.

Etraftakilerle kediyi saklandığı yerde arayan araç sahibi, kriko ile otomobilini kaldırdı ancak hayvanı yine bulamadı. Çevredeki polislerin de destek vermesine rağmen kedi, aracın altından bir türlü çıkartılamadı.

Bir kişinin önerisiyle otomobilin altına hortumla su tutulmasının ardından saklandığı yerden çıkan kedi, kaçmaya başladı. Keskin de Çaki'nin peşinden gitti.

Bu kez bir kamyonetin arka tekerinin altına sığınan Çaki'yi Keskin ile annesi uzun süren uğraşlar sonucu yakaladı.

Veteriner hekimde kontrolleri yapılan Çaki, ardından taşıma çantasına konularak eve götürüldü.