YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Sinop'ta sahibinin elindeki taşıma çantasından kaçan kediyi yakalama çabaları filmleri aratmadı

Sinop'ta sahibinin elindeki taşıma çantasından kaçan kediyi yakalama çabaları filmleri aratmadı

27.08.2021 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta sahibinin elindeki taşıma çantasından kaçan kediyi yakalama çabaları filmleri aratmadı

SİNOP(AA) - Sinop'ta veterinere götürülürken taşıma çantasından kaçan kedi, uzun süren uğraşlar sonucu yakalanabildi.

İlçe merkezinde yaşayan Fatma Keskin, "Çaki" adlı kedisini taşıma çantasında veterinere götürdü.

Veteriner kliniğinin önünde kapağının açılması üzerine kedi, taşıma çantasından çıkarak Sakarya Caddesi girişinde park halindeki otomobilin altına kaçtı.

Keskin de kedisinin peşinden koşarak aracın yanına geldi. Araç sahibi, cep telefonunun ışığıyla otomobilinin motor bölümünü ve altını kontrol etti ancak Çaki'yi göremedi.

Etraftakilerle kediyi saklandığı yerde arayan araç sahibi, kriko ile otomobilini kaldırdı ancak hayvanı yine bulamadı. Çevredeki polislerin de destek vermesine rağmen kedi, aracın altından bir türlü çıkartılamadı.

Bir kişinin önerisiyle otomobilin altına hortumla su tutulmasının ardından saklandığı yerden çıkan kedi, kaçmaya başladı. Keskin de Çaki'nin peşinden gitti.

Bu kez bir kamyonetin arka tekerinin altına sığınan Çaki'yi Keskin ile annesi uzun süren uğraşlar sonucu yakaladı.

Veteriner hekimde kontrolleri yapılan Çaki, ardından taşıma çantasına konularak eve götürüldü.

Sinop'ta sahibinin elindeki taşıma çantasından kaçan kediyi yakalama çabaları filmleri aratmadı

Sinop'ta sahibinin elindeki taşıma çantasından kaçan kediyi yakalama çabaları filmleri aratmadı

Sinop'ta sahibinin elindeki taşıma çantasından kaçan kediyi yakalama çabaları filmleri aratmadı

Sinop'ta sahibinin elindeki taşıma çantasından kaçan kediyi yakalama çabaları filmleri aratmadı

Sinop'ta sahibinin elindeki taşıma çantasından kaçan kediyi yakalama çabaları filmleri aratmadı

Sinop'ta sahibinin elindeki taşıma çantasından kaçan kediyi yakalama çabaları filmleri aratmadı

Sinop'ta sahibinin elindeki taşıma çantasından kaçan kediyi yakalama çabaları filmleri aratmadı

Sinop'ta sahibinin elindeki taşıma çantasından kaçan kediyi yakalama çabaları filmleri aratmadı
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Sinop

Sinop Namaz Vakitleri 27 Ağustos Cuma

İmsak
04:19
Sabah
05:53
Öğle
12:46
İkindi
16:30
Akşam
19:29
Yatsı
20:57

Sinop Nöbetçi Eczaneler27 Ağustos Cuma

Deniz Eczanesi
Merkez
Yüksel Eczanesi
Ayancik
Boyabat Eczanesi
Boyabat
Erdoğan Eczanesi
Duragan
Erfelek Eczanesi
Erfelek
Yeni Gerze Eczanesi
Gerze
Türkeli Eczanesi
Turkeli
Tümünü Göster
Sinop ECZANELER
Sinop ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Muğla'da denize giren kişi boğuldu

Muğla'da denize giren kişi boğuldu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Sivasspor, Kopenhag maçı için Danimarka'ya gitti

Sivasspor, Kopenhag maçı için Danimarka'ya gitti

Yeni Malatyaspor, Gaziantep maçı hazırlıklarına başladı

Yeni Malatyaspor, Gaziantep maçı hazırlıklarına başladı

Kayseri'de terör örgütü üyesi firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de terör örgütü üyesi firari hükümlü yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.