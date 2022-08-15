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Sinop'ta sezonun ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı

15.08.2022 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta sezonun ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı

SİNOP (AA) - Sinop'ta çapari yöntemiyle avlanan sezonun ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı.

Denizlerde çapari ile avcılık yasağının 15 Ağustos'ta sona ermesinin ardından Sinop'ta küçük tekneleriyle denize açılan balıkçılar, avladıkları palamutlarla limana döndü.

Balıkçıların çaparilerine takılan ve ağırlıkları 400 grama kadar çıkan palamutlar, tanesi 30 liradan satışa sunuldu.

Balıkçı Mert Kanal, AA muhabirine, yeni sezon palamutlarının hayırlı olmasını diledi.

Çaparilere takılan palamutların satışına başladıklarını anlatan Kanal, "Yeni sezon hepimiz için hayırlı olacak inşallah. Hem biz balıkçılar hem de vatandaşlarımız için palamut ne kadar bol olursa o kadar iyi olacak. Çünkü palamut demek kaliteli protein demek. Bol olsun, ucuz olsun, herkes rahat rahat tüketsin." diye konuştu.

Kanal, şu an avlanan palamutların kalitesinin çok iyi olduğunu belirterek, vatandaşların ilk gün ilgisinden de memnun olduklarını dile getirdi.

Balıkçı Şükrü Can ise palamudun bu sezon yüz güldürmesini beklediklerini vurguladı.

Çaparilere takılan palamut sayısının memnuniyet verici olduğunu aktaran Can, "Bu sene palamut bol olacak gibi duruyor. Çaparilere takılmaya başladı bile. Şimdilik Karadeniz'in tamamında avcılığı yapılıyor. İnşallah bol ve bereketli bir sezon olacak." ifadesini kullandı. ​​​​​​​

Sinop'ta sezonun ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı

Sinop'ta sezonun ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı

Sinop'ta sezonun ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı

Sinop'ta sezonun ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı

Sinop'ta sezonun ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı

Sinop'ta sezonun ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı

Sinop'ta sezonun ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı

Sinop'ta sezonun ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı

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Anahtar Kelimeler:
palamut Sinop Karadeniz

Sinop Namaz Vakitleri 15 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:00
Sabah
05:40
Öğle
12:49
İkindi
16:39
Akşam
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Yatsı
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Merkez
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