YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Sinop'tan Pakistan'daki sel bölgesine yardım gönderildi

Sinop'tan Pakistan'daki sel bölgesine yardım gönderildi

15.09.2022 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'tan Pakistan'daki sel bölgesine yardım gönderildi

SİNOP (AA) - Sinop'ta, Valilik koordinesinde hazırlanan bir tır dolusu gıda ve hijyen malzemesi, Pakistan'daki sel bölgesine gönderildi.

Valilik önündeki programda İl Müftüsü Mustafa Düzgüney tarafından sel felaketinde yaşamını yitirenler için dua edildi.

Daha sonra yardım tırı AFAD ekiplerinin eşliğinde Pakistan'daki sel bölgesine uğurlandı.

Programa Vali Erol Karaömeroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferhat Kuran ile diğer ilgililer katıldı.

Sinop'tan Pakistan'daki sel bölgesine yardım gönderildi

Sinop'tan Pakistan'daki sel bölgesine yardım gönderildi

Sinop'tan Pakistan'daki sel bölgesine yardım gönderildi

Sinop'tan Pakistan'daki sel bölgesine yardım gönderildi

Sinop'tan Pakistan'daki sel bölgesine yardım gönderildi

Sinop'tan Pakistan'daki sel bölgesine yardım gönderildi

Sinop'tan Pakistan'daki sel bölgesine yardım gönderildi

Sinop'tan Pakistan'daki sel bölgesine yardım gönderildi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Sinop Pakistan Tır yardım

Sinop Namaz Vakitleri 15 Eylül Perşembe

İmsak
04:44
Sabah
06:12
Öğle
12:40
İkindi
16:10
Akşam
18:58
Yatsı
20:20

Sinop Nöbetçi Eczaneler15 Eylül Perşembe

Hayat Eczanesi
Merkez
Önsoy Eczanesi
Ayancik
Derman Eczanesi
Boyabat
Altınkaynak Eczanesi
Duragan
Çağlar Eczanesi
Erfelek
Ekin Eczanesi
Gerze
Gizem Eczanesi
Turkeli
Tümünü Göster
Sinop ECZANELER
Sinop ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Sadece tek bir şeyle gençleştim”

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Sadece tek bir şeyle gençleştim”

100 bin dolarlık aracıyla geçerken gördüğü evsizlere ağladı!

100 bin dolarlık aracıyla geçerken gördüğü evsizlere ağladı!

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Oğlu ve gelininin seks kasedi sızdırıldı! “Çocuklarım için...”

Oğlu ve gelininin seks kasedi sızdırıldı! “Çocuklarım için...”

Sevgilisinin tam zamanlı bakıcısı! ''Seks hayatımız harika''

Sevgilisinin tam zamanlı bakıcısı! ''Seks hayatımız harika''

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.