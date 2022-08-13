Şırnak Valisi Bilgin, İdil'deki zeytin ve fıstık bahçelerinde incelemede bulundu:

Şırnak Valisi Osman Bilgin, İdil ilçesinin Kurtuluş köyünde devlet desteğiyle kurulan zeytin ve fıstık bahçelerinde incelemelerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığınca sağlanan destekle kurulan bahçeleri gezerek üretimle ilgili bilgi alan Bilgin, çiftçilerle görüştü, sorun ve talepleri dinledi.

Bilgin, AA muhabirine, verilen destekten daha önemli olanın üreticilerin azmi, çalışması ve inancı olduğunu söyledi.

"Malumunuz Mezopotamya zeytinin ana vatanı. Burası aslında dünyayı yeniden keşfettiğimiz bir yer değil. Köylüler üretince aslında neler yapabileceğini gösteriyor." diyen Bilgin, üretimin önemine değindi.

Bahçelerin kurulması için devlet tarafından yüzde 65-70 destek verildiğini anlatan Bilgin, üreticileri emeklerinden dolayı tebrik etti.

Bilgin, "Cizre Barajı ile birlikte 70 bin hektarlık alan sulanacak. Bu alan sulandığında bu zeytinlikleri daha da artıracağız. Biz her türlü desteğe hazırız, siz yeter ki isteyin, üretin. Su ile ilgili sorunu kalıcı olarak çözeceğiz. Hiçbir şey kolay değil, süreç içerisinde zorluklar olacak ama ürettikçe, azmettikçe bu zorlukların üstesinden geleceğiz." dedi.

Verilen destek ve üreticilerin emeğiyle bu alanın yemyeşil olduğunu ifade eden Bilgin, vatandaşlara başvurmaları halinde her türlü desteği vereceklerini belirtti. Bilgin, şunları söyledi:

"İnsan istedikten ve çalıştıktan sonra üretebiliyor, kazanabiliyor, ülkenin gelişmesine katkı sağlayabiliyor. Hibe desteğimiz devam ediyor. Sadece 60 dönüm değil, isterseniz 1000 dönüm olsun, her türlü desteğe hazırız. Faydalanacakları ağaçları dikip, vatandaşların orayı sahiplenmesini, gelir elde etmesini, insanların kendi köyünde geçimini sağlamasını, göçün önüne geçilmesini istiyoruz. Burada, sağlıklı, huzurlu ve ekonomik özgürlüğünü kazanmış bir yaşam idame ettirmelerini sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.