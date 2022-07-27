Şırnak'ta "2. Cudi Festivali" hazırlıkları başladı

Şırnak'ta Cudi Dağı'nda Sefine bölgesinde 30 Temmuz'da "2. Cudi Festivali" düzenlenecek.

Şırnak Valiliği ve belediye tarafından organize edilen festival için hazırlık çalışması başladı.

Vali Osman Bilgin, organizasyona ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, insanlığın yeniden doğuşunu simgeleyen Cudi Dağı'nın aynı zamanda medeniyetlerin de dirilişini simgelediğini söyledi.

Başta İslam dini olmak üzere 3 ilahi din tarafından bölgenin kutsal kabul edildiğine dikkati çekmek istediklerini ifade eden Bilgin, şunları aktardı:

"40 yıldır devletimizi, özellikle bu bölgede yaşayan halklarımızı sürekli rahatsız eden bölücü terör örgütünü lanetlemek ve onun karşısında devletimizin verdiği mücadele sonucunda terörden arındırılmış bu bölgenin halkının rahat bir şekilde inançlarını, ibadetlerini ve geçmişle bağlantılarını net bir şekilde ortaya çıkarmak amacıyla bu etkinliği düzenliyoruz."

Sefine bölgesinin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınması konusunda çalışma yaptıklarını bildiren Bilgin, bölgenin arkeolojik kazı kapsamına alınması için çalışma yürüttüklerini belirtti.

Bölgeye elektrik ve su kaynaklarını getirdiklerini anlatan Bilgin, şöyle devam etti:

"Bölgede tarihi alana zarar vermeden tarihi alanın dışında cami yapıyoruz. Bununla birlikte bölgenin inanç kültürüne açılması için altyapıyı oluşturuyoruz. Hz. Nuh'un dönemindeki insanların ve burada bölücü terör örgütünün helak oluşunu simgeleyen bir festival ortaya koymaya çalışıyoruz."

Festival için her türlü hazırlığı yapacaklarını aktaran Bilgin, 3 ilahi dine mensup ziyaretçilerin ibadet yapabilecekleri ortamı sağlayacaklarını bildirdi.

Festivalde ilçelerin kültürünü yansıtan stantların da olacağını anlatan Bilgin, şu değerlendirmede bulundu:

"Şırnak'ın son yıllarda festivallerle spor, kültür, sanat kenti olması yönüyle gayretimizi ilerletiyoruz. Ama bunlar yetmez diyoruz. Şırnak'ımızı tarımda, üretimde ve turizmde de bir iki basamak üstlere çıkarmamız gerekiyor. Festivalimizin amacı hem yatırımcılarımızın hem de dışarıda yaşayan insanların burayla ilgili algısını tam olarak değiştirmektir. Cudi'de bir, biz ve birlikte olalım diyoruz. Bütün vatandaşlarımızı festivale davet ediyorum. Sefine bölgesinin milli park olması için çalışmalarımız sürüyor. Bakanlık onayı aşamasında."

Vali Bilgin, Grup Tillo ve Hatay Medeniyetler Korosu'nun da festivale katılacağını, gece de havai fişek gösterilerin olacağını sözlerine ekledi.