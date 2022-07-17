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Şırnak’ta 3 bant bilardo turnuvası sona erdi

17.07.2022 23:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak’ta 3 bant bilardo turnuvası sona erdi

ŞIRNAK (AA) – Şırnak’ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 3 bant bilardo turnuvası sona erdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar, yaptığı açıklamada, düzenlenen turnuvayla birçok sportif faaliyetle öne çıkan kentin bilardo da adından söz ettirdiğini söyledi.

Şırnak'ın spor kenti olma yolunda hızla ilerlediğini ifade eden Ayar, "15 Temmuz kapsamında yapılan bir organizasyondu ama bir Türkiye şampiyonasını anımsatan büyük bir organizasyon hazzını verdi. Artık bilardoda da Şırnak iddialı." dedi.

Turnuvada şampiyon olan Malatyalı bilardocu Erkan Aktı ise 25 yıldır bilardo oynadığını ve bölge turnuvalarına katıldığını dile getirdi.

Şırnak’a ilk defa geldiğini aktaran Aktı, "Turnuva çok güzel geçti. Malatya’dan arkadaşımla beraber finalde oynamamız çok güzeldi ve kıran kırana geçen bir maç oldu. Benim için çok güzel bir turnuva oldu." diye konuştu.

Milli bilardocu Arzu Gök de turnuvaya katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu, Şırnak'ın artık terörle değil sporla anılmaya başlandığını belirterek, şunları söyledi:

"Şırnak’ta hem ulusal hem de uluslararası tenis turnuvaları yapıldı. Sporla ilişkili bir şehir. Şırnak eskisi gibi değil, doğu eski doğu değil, herkesin ziyaret edebileceği bir şehir. Bilardo turnuvası da çok başarılı geçti. Bilardo turnuvası ilk defa yapıldı ve çok güzel bir turnuva oldu."

İki gün süren turnuvaya 12 ilden 104 sporcu katıldı.

Şırnak’ta 3 bant bilardo turnuvası sona erdi

Şırnak’ta 3 bant bilardo turnuvası sona erdi

Şırnak’ta 3 bant bilardo turnuvası sona erdi

Şırnak’ta 3 bant bilardo turnuvası sona erdi

Şırnak’ta 3 bant bilardo turnuvası sona erdi

Şırnak’ta 3 bant bilardo turnuvası sona erdi

Şırnak’ta 3 bant bilardo turnuvası sona erdi

Şırnak’ta 3 bant bilardo turnuvası sona erdi

Şırnak’ta 3 bant bilardo turnuvası sona erdi

Şırnak’ta 3 bant bilardo turnuvası sona erdi

Şırnak’ta 3 bant bilardo turnuvası sona erdi

Şırnak’ta 3 bant bilardo turnuvası sona erdi

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