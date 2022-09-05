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Şırnak'ta aileler arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

05.09.2022 23:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ta aileler arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde husumetli aileler arasında meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kale Mahallesi İmam Hatip Caddesi'nde husumetli Y. ve B. aileleri arasında akşam üzeri yaşanan tartışma sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada M.Z.Y, kayınbiraderleri Mervan B, M.E.B. ve M.B'yi silahla yaraladı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile 112 Acil Sağlık ekiplerince Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Mervan B. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli M.Z.Y. güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Şırnak'ta aileler arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Şırnak'ta aileler arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Şırnak'ta aileler arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Şırnak'ta aileler arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Şırnak'ta aileler arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Şırnak'ta aileler arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Şırnak'ta aileler arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Şırnak'ta aileler arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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Şırnak Cizre silahlı saldırı ölü yaralı

Şırnak Namaz Vakitleri 6 Eylül Salı

İmsak
04:13
Sabah
05:37
Öğle
12:14
İkindi
15:51
Akşam
18:42
Yatsı
20:00

Şırnak Nöbetçi Eczaneler 6 Eylül Salı

Şifa Eczanesi
Sirnakmerkez
Serap Eczanesi
Cizre
Sezer Eczanesi
Silopi
Duman Eczanesi
Idil
Fırat Eczanesi
Uludere
Konak Eczanesi
Guclukonak
Semih Eczanesi
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