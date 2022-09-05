Alınan bilgiye göre, Kale Mahallesi İmam Hatip Caddesi'nde husumetli Y. ve B. aileleri arasında akşam üzeri yaşanan tartışma sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü.

Şırnak'ta aileler arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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