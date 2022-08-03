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Şırnak'ta askeri birliğin mühimmat deposundaki patlamada 2 personel yaralandı

03.08.2022 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Osman Bilgin: - "Depoların sayım ve kontrolü esnasında DM-16 aydınlatma mühimmatının ateş alıp patlaması neticesinde yangın çıkmıştır. Ellerinden yaralı 2 personelimiz bulunmakta. Herhangi bir can kaybımız yok. Yangın kontrol altına alındı"

Şırnak Valisi Osman Bilgin, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nda depoların sayım ve kontrolü esnasında DM-16 aydınlatma mühimmatının ateş alıp patlaması neticesinde yangın çıktığını belirterek, "Ellerinden yaralı 2 personelimiz bulunmakta. Herhangi bir can kaybımız yok. Yangın kontrol altına alındı." dedi.

Vali Bilgin, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, askeri birlikteki depoların sayım ve kontrolü esnasında DM-16 aydınlatma mühimmatının personelin dikkatsizliği sonucu ateş alıp patladığını ve yangın çıktığını söyledi.

"Ellerinden yaralı 2 personelimiz bulunmakta. Herhangi bir can kaybımız yok. Yangın kontrol altına alındı." ifadelerini kullanan Bilgin, vatandaşlar ve personel zarar görmeden yangının söndürüldüğünü belirtti.

Bilgin, şu anda hafif orman yangınlarının söz konusu olduğunu dile getirerek, bunun patlama nedeniyle mühimmatın sıçraması sonucu meydana geldiğini aktardı.

Bu yangınların da kontrol altına alındığını anlatan Bilgin, "Hem merkez hem Cizre Belediyesi hem de Emniyet Müdürlüğümüz ve Jandarma Komutanlığımıza bağlı Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) ile yangına müdahale ettik. Toplam 22 yangın söndürme aracı ve 80 personelle yangına müdahale ettik. Öncelikle birliğimize sonrada Şırnak halkımıza geçmiş olsun. Hepimize geçmiş olsun." diye konuştu.

Şırnak'ta askeri birliğin mühimmat deposundaki patlamada 2 personel yaralandı

- Vali Osman Bilgin: - "Depoların sayım ve kontrolü esnasında DM-16 aydınlatma mühimmatının ateş alıp patlaması neticesinde yangın çıkmıştır. Ellerinden yaralı 2 personelimiz bulunmakta. Herhangi bir can kaybımız yok. Yangın kontrol altına alındı"

Şırnak'ta askeri birliğin mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 2 personel yaralandı

Şırnak'ta askeri birliğin mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 2 personel yaralandı

Şırnak'ta askeri birliğin mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 2 personel yaralandı

Şırnak'ta askeri birliğin mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 2 personel yaralandı

Şırnak'ta askeri birliğin mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 2 personel yaralandı

Şırnak'ta askeri birliğin mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 2 personel yaralandı

Şırnak'ta askeri birliğin mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 2 personel yaralandı

Şırnak'ta askeri birliğin mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 2 personel yaralandı

Şırnak'ta askeri birliğin mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 2 personel yaralandı

Şırnak'ta askeri birliğin mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 2 personel yaralandı

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patlama Şırnak mühimmat

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