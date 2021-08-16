Şırnak'ta en az bir doz Kovid-19 aşısı yaptıranlar oranı yüzde 64'e ulaştı

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, kentte en az bir doz Kovid-19 aşısı olanların oranının yüzde 64’e ulaştığını belirterek, "Bu demek oluyor ki şu anda turuncu kategoride olan ilimiz inşallah bir iki gün içerisinde sarı kategoriye geçecek." dedi.

Vali Pehlivan, aşılama çalışmalarının hızla sürdüğü kentte İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. İsmail Başıbüyük ile Atatürk Mahallesi'ndeki Sanat Sokağı'nda kurulan aşı çadırını ziyaret etti.

Eşi Yıldız Pehlivan ile aşı çadırında 3. doz aşısını olan Vali Pehlivan, sağlık ekipleriyle bir süre görüştü, aşı çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Burada açıklamada bulunan Pehlivan, kentte hedef nüfusunun yüzde 64'ünün aşılandığını söyledi.

"Bir iki gün içerisinde inşallah yüzde 65 seviyesine ulaşacağız." diyen Pehlivan, "Bu demek oluyor ki şu anda turuncu kategoride olan ilimiz inşallah bir iki gün içerisinde sarı kategoriye geçecek. Tabii bunun bir adım ötesi var, o da mavi kategoriye geçmek. Bunun için de aşı seviyemizi yüzde 75 oranına çıkarmamız gerekiyor. Yoğun bir gayret, yoğun bir çalışma temposu bu anlamda aşı çalışması sahada devam ediyor." dedi.

- Kentte 400 mobil ekip sahada

Kentte 400 mobil ekibin özveriyle aşılama faaliyeti yürüttüğünü aktaran Pehlivan, aşı olmayan vatandaşları bir an önce aşı olmaya davet etti.

Aşı yaptırmayanların yüzde 90’ının hastalığı yoğun bakımda geçirdiğini anlatan Pehlivan, şunları kaydetti:

"Özellikle de genç vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin azami hassasiyet göstermeleri gerekiyor. İlimizde 60- 65 yaş üstü vatandaşlarımızda aşılama oranını yüzde 70-80’lere çıkarmış durumdayız. Genç nüfusta henüz aynı şeyi söyleyemiyoruz. O yüzden her defasında bütün sağlık çalışanlarımızla birlikte tekrarlıyoruz, teşvik ediyoruz, çağrıda bulunuyoruz. Gençlerimizin, özellikle de hedef kitlenin içerisinde bulunan 17 yaş üstü gençlerimizin muhakkak en kısa sürede kendi ailesi ve toplum sağlığı için muhakkak aşılarını yaptırmaları gerekiyor "

Sağlık birimlerinin gece geç saate kadar aşı faaliyetini sürdürdüklerini ifade eden Pehlivan, kentte 30 farklı noktada vatandaşların aşılarını rahatlıkla yaptırabileceğini de sözlerine ekledi.