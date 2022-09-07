YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şırnak
  4. Şırnak'ta gölete düşen kamyonun sürücüsünün cesedi bulundu

Şırnak'ta gölete düşen kamyonun sürücüsünün cesedi bulundu

07.09.2022 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ta gölete düşen kamyonun sürücüsünün cesedi bulundu

Şırnak'ta gölete devrilen kamyonun sürücüsünün cansız bedenine ulaşıldı.

Cudi Dağı mevkisinde özel bir maden ocağına ait kamyonun dün gölete devrilmesinin ardından sürücü Yusuf Hazar'ın (22) bulunması için başlatılan ve havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışmalar, bugün yeniden devam etti.

AFAD'ın dalgıç ekiplerince yürütülen arama çalışmaları sonucu Hazar'ın cesedi bulundu.

Yusuf Hazar'ın cesedi otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

Şırnak'ta Cudi Dağı mevkisinde özel bir maden ocağına ait Yusuf Hazar idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen kamyon kontrolden çıkarak gölete devrilmiş, ekiplerce kamyon göletten çıkarılmış, AFAD'ın dalgıç ekiplerince sürücü Hazar'ın bulunması için arama çalışması başlatılmıştı.

Şırnak'ta gölete düşen kamyonun sürücüsünün cesedi bulundu

Şırnak'ta gölete düşen kamyonun sürücüsünün cesedi bulundu

Şırnak'ta gölete düşen kamyonun sürücüsünün cesedi bulundu

Şırnak'ta gölete düşen kamyonun sürücüsünün cesedi bulundu

Şırnak'ta gölete düşen kamyonun sürücüsünün cesedi bulundu

Şırnak'ta gölete düşen kamyonun sürücüsünün cesedi bulundu

Şırnak'ta kömür ocağında gölete düşen kamyon sürücüsünün cesedi bulundu

Şırnak'ta kömür ocağında gölete düşen kamyon sürücüsünün cesedi bulundu

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Şırnak ceset kamyon afad

Şırnak Namaz Vakitleri 7 Eylül Çarşamba

İmsak
04:15
Sabah
05:38
Öğle
12:13
İkindi
15:49
Akşam
18:39
Yatsı
19:56

Şırnak Nöbetçi Eczaneler 7 Eylül Çarşamba

Ercan Eczanesi
Sirnakmerkez
Cizre Fadıl Eczanesi
Cizre
Söz Eczanesi
Silopi
Tekçe Eczanesi
Idil
Fırat Eczanesi
Uludere
Konak Eczanesi
Guclukonak
Semih Eczanesi
Beytussebap
Tümünü Göster
Şırnak ECZANELER
Şırnak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kendi işini böyle kurdu! “Kendimi kiralıyorum”

Kendi işini böyle kurdu! “Kendimi kiralıyorum”

Bir TikTok çılgınlığı: Slugging! Yüzlerine sürüp paylaşıyorlar

Bir TikTok çılgınlığı: Slugging! Yüzlerine sürüp paylaşıyorlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Şoke edici anlar! Önce saçlarından tuttu, sonra yerde sürükledi

Şoke edici anlar! Önce saçlarından tuttu, sonra yerde sürükledi

Seks işçisinin deneyimsizliği sonu oldu! Fantezileri için...

Seks işçisinin deneyimsizliği sonu oldu! Fantezileri için...

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.