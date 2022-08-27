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Şırnak'ta Tenis Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası başladı

27.08.2022 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ta Tenis Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası başladı

Şırnak'ta Tenis Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının himayelerinde, Türkiye Tenis Federasyonunun (TTF) destek ve koordinasyonu, Valilik, Belediye ve Şırnak Üniversitesi'nin (ŞÜ) katkılarıyla üniversite yerleşkesinde düzenlenen şampiyonaya, 20 ilden 37 kız ile 63 erkek takım olmak üzere 400 sporcu katıldı.

Şampiyonanın açılışında kadına yönelik şiddete dikkati çekmek için sinevizyon gösterisi yapıldı.

Şırnak Valisi Osman Bilgin, açılışta yaptığı konuşmada, Şırnak'ın son dönemde kültürüyle, turizmiyle ve festivalleriyle misafirperverliğini ortaya koyarak sürekli yeni organizasyonlar yaptığını söyledi.

Bilgin, "Bir ve birlikte olacağız düsturuyla hareket ediyoruz. Her alanda, spor, tarım, sanayi, kültür, ekonomi, eğitim ve sosyal yaşamda Şırnak eski Şırnak değil, Türkiye'de öncü bir il olarak her alanda başarılarıyla anılan, söz edilen bir il olarak ülkemizde yerini almaktadır." ifadelerini kullandı.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ise mutlu, başarılı ve birlikte güç olmayı başaran bir camia olduklarını belirterek, "Şırnak bir fark yaparak uluslararası bir turnuva yaptı. Şırnak'ın Cudi Dağı, şimdi turnuva ve sporla anılıyor. Federasyon olarak Gençlik ve Spor Bakanlığının 'Sporu tabana yayıyoruz' ilkesiyle üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Daha sonra Vali Bilgin'in kura çekimiyle müsabakalar başladı.

Tenis müsabakaları 31 Ağustos'a kadar sürecek.

Şırnak'ta Tenis Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası başladı

Şırnak'ta Tenis Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası başladı

Şırnak'ta Tenis Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası başladı

Şırnak'ta Tenis Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası başladı

Şırnak'ta Tenis Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası başladı

Şırnak'ta Tenis Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası başladı

Şırnak'ta Tenis Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası başladı

Şırnak'ta Tenis Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası başladı

Şırnak'ta Tenis Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası başladı

Şırnak'ta Tenis Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası başladı

Şırnak'ta Tenis Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası başladı

Şırnak'ta Tenis Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası başladı

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Şırnak Tenis başladı

Şırnak Namaz Vakitleri 27 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:03
Sabah
05:29
Öğle
12:17
İkindi
15:58
Akşam
18:55
Yatsı
20:15

Şırnak Nöbetçi Eczaneler27 Ağustos Cumartesi

Sıhhat Eczanesi
Sirnakmerkez
Med Eczanesi
Cizre
Sağlık Eczanesi
Silopi
İdil Eczanesi
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Uludere
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