YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şırnak
  4. Şırnak'ta Tenis Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası müsabakaları sürüyor

Şırnak'ta Tenis Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası müsabakaları sürüyor

29.08.2022 20:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ta Tenis Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası müsabakaları sürüyor

Şırnak'ta Tenis Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası müsabakaları devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığının himayelerinde, Türkiye Tenis Federasyonunun destek ve koordinasyonu, Valilik, Belediye ve Şırnak Üniversitesinin katkılarıyla üniversite yerleşkesinde düzenlenen şampiyonaya, 20 ilden 37 kadın, 63 erkek takımı olmak üzere 400 sporcu katılıyor.

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, AA muhabirine, Şırnak'ın son dönemde ulusal ve uluslararası tenis turnuvalarına ev sahipliği yaptığını söyledi.

Üniversitelerinde uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapılabilecek tesislerin olduğunu aktaran Erkan, şöyle devam etti:

"Gençlik ve Spor Bakanlığı, Valilik, Belediye ve üniversitenin ortak projeleriyle turnuvalar düzenleniyor. Daha önce Cudi Cup ulusal ve uluslararası turnuvaları yapıldı. Şimdi ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası oynanıyor. Bütün tesislerimizi sporculara ve federasyona sunmuş durumdayız. Şırnak Üniversitesi olarak yılda 3-4 tenis turnuvasına ev sahipliği yapıyoruz. Burada güzel müsabakalar oynanıyor. İnşallah ileride daha güzel turnuvalara ev sahipliği yapacağız."

Etkinliğe Şanlıurfa'dan katılan sporculardan Nazlıcan Eken, organizasyonda şampiyon olmayı hedeflediğini belirtti.

Batman'dan gelen Sevgi Demir, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Şampiyonasına takım olarak katıldıklarını söyledi.

Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu aktaran Sevgi Demir, "Oynadığımız maçları kazandık. Buranın çok güzel bir atmosferi var. Burada şampiyon olacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Tenis müsabakaları, 31 Ağustos'a kadar sürecek.

Şırnak'ta Tenis Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası müsabakaları sürüyor

Şırnak'ta Tenis Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası müsabakaları sürüyor

Şırnak'ta Tenis Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası müsabakaları sürüyor

Şırnak'ta Tenis Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası müsabakaları sürüyor

Şırnak’ta Tenis Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası müsabakaları sürüyor

Şırnak’ta Tenis Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası müsabakaları sürüyor

Şırnak’ta Tenis Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası müsabakaları sürüyor

Şırnak’ta Tenis Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası müsabakaları sürüyor

Şırnak’ta Tenis Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası müsabakaları sürüyor

Şırnak’ta Tenis Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası müsabakaları sürüyor

Şırnak’ta Tenis Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası müsabakaları sürüyor

Şırnak’ta Tenis Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası müsabakaları sürüyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Şırnak Tenis

Şırnak Namaz Vakitleri 29 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:05
Sabah
05:31
Öğle
12:16
İkindi
15:56
Akşam
18:52
Yatsı
20:12

Şırnak Nöbetçi Eczaneler29 Ağustos Pazartesi

Ercan Eczanesi
Sirnakmerkez
Medya Eczanesi
Cizre
Doğan Eczanesi
Silopi
Evin Acar Eczanesi
Idil
Fırat Eczanesi
Uludere
Konak Eczanesi
Guclukonak
Foria Eczanesi
Beytussebap
Tümünü Göster
Şırnak ECZANELER
Şırnak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Satın aldığı evde bulduğu şey için polisi aramak zorunda kaldı

Satın aldığı evde bulduğu şey için polisi aramak zorunda kaldı

Kalçasını kaldıran elbisesiyle poz verdi! Fiyatı dudak uçuklattı

Kalçasını kaldıran elbisesiyle poz verdi! Fiyatı dudak uçuklattı

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Çifte cinayet: Biri sevgilisi diğeri arkadaşı! Penisini kesip...

Çifte cinayet: Biri sevgilisi diğeri arkadaşı! Penisini kesip...

Balayından kaçıp seks işçisine gitti! Polis baskınında yakalandı

Balayından kaçıp seks işçisine gitti! Polis baskınında yakalandı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.