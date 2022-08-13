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Şırnak’ta TTF Bölgesel Triatlon Ligi’nin birinci etap yarışmaları yapıldı

13.08.2022 20:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TTF Genel Koordinatörü Serkan Şimşek: - "Çok iyi yüzen ve koşan sporcular var. Burada iyi bir gelecek gördüğümüzü söyleyebilirim"

Türkiye Triatlon Federasyonu (TTF) tarafından organize edilen Bölgesel Triatlon Ligi’nin 14. bölge birinci etap yarışları Şırnak’ta yapıldı.

Sporcular, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu ve Şehir Stadı'nda gerçekleştirilen yüzme ve koşu yarışmalarında mücadele etti.

"Minik", "genç", "yıldızlar" ve "elit" kategorilerinde toplam 35 sporcu önce yüzdü daha sonra parkurda koştu.

Yarışmaların ardından dereceye giren sporculara katılım belgesi verildi.

- "Burada iyi bir gelecek gördüğümüzü söyleyebilirim"

TTF Genel Koordinatörü Serkan Şimşek, AA muhabirine, ilk kez Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde triatlon yapıldığını ifade ederek, yarışlara kent genelinden 35 sporcunun katıldığını söyledi.

Şimşek, amaçlarının triatlonu bölgelere yayıp buradan çıkan sporcuların Türkiye şampiyonasına katılmasını sağlamak olduğunu kaydetti.

Bölgesel yarışmaların ardından dereceye giren sporcuları federasyon olarak Ayvalık Cunda'da ağırlayacaklarını anlatan Şimşek, burada Türkiye şampiyonası düzenleyeceklerini ifade etti.

Şimşek, "Gördüğümüz kadarıyla çok iyi yüzen ve koşan sporcular var. Burada iyi bir gelecek gördüğümüzü söyleyebilirim. Burada olmaktan çok mutlu olduk. Yarın da bu karşılaşmaların 2'nci ayağını Batman'da yapacağız." dedi.

Yarışmaya katılan Seyithan Kargün, yüzmeyi çok sevdiğini, bu yarışmada kendi yaş kategorisinde birinci olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Kargün, bunun farklı bir branş olduğunu dile getirerek, "İnşallah daha güzel dereceler elde ederim. Türkiye finallerine katılmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Şırnak’ta TTF Bölgesel Triatlon Ligi’nin birinci etap yarışmaları yapıldı

- TTF Genel Koordinatörü Serkan Şimşek: - "Çok iyi yüzen ve koşan sporcular var. Burada iyi bir gelecek gördüğümüzü söyleyebilirim"

Şırnak’ta TTF Bölgesel Triatlon Ligi’nin birinci etap yarışmaları yapıldı

Şırnak’ta TTF Bölgesel Triatlon Ligi’nin birinci etap yarışmaları yapıldı

Şırnak’ta TTF Bölgesel Triatlon Ligi’nin birinci etap yarışmaları yapıldı

Şırnak’ta TTF Bölgesel Triatlon Ligi’nin birinci etap yarışmaları yapıldı

Şırnak’ta TTF Bölgesel Triatlon Ligi’nin birinci etap yarışmaları yapıldı

Şırnak’ta TTF Bölgesel Triatlon Ligi’nin birinci etap yarışmaları yapıldı

Şırnak’ta TTF Bölgesel Triatlon Ligi’nin birinci etap yarışmaları yapıldı

Şırnak’ta TTF Bölgesel Triatlon Ligi’nin birinci etap yarışmaları yapıldı

Şırnak’ta TTF Bölgesel Triatlon Ligi’nin birinci etap yarışmaları yapıldı

Şırnak’ta TTF Bölgesel Triatlon Ligi’nin birinci etap yarışmaları yapıldı

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Anahtar Kelimeler:
Şırnak Güneydoğu Anadolu Bölgesi koşu triatlon yüzme

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