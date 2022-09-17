YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Şişli Plak Festivali, Feriköy Organik Pazarı'nda kapılarını açtı

Şişli Plak Festivali, Feriköy Organik Pazarı'nda kapılarını açtı

17.09.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki gün sürecek festival kapsamında, Bulutsuzluk Özlemi, Yeni Türkü ve Kolektif İstanbul'un yanı sıra Eda Baba ve Özge Fışkın ile Tuna Kiremitçi sahne alacak

İSTANBUL (AA) - Şişli Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Şişli Plak Festivali" başladı.

Feriköy Organik Pazarı otopark alanında iki gün boyunca devam edecek festivalde, İstanbul’un müzik kültürünü ve plak atmosferini oluşturan tüm paydaşların bir araya gelmesi hedefleniyor.

Festivale ilişkin AA muhabirine bilgi veren Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, geçen sene başlattıkları festivali öteden beri düşündüklerini belirterek, "Bizim çocukluğumuzda ve gençlik yıllarımızda plak önemli bir yer tuttu. Giderek azaldı tabii. Biz de bunu yeniden canlandırmak istedik." dedi.

- "Bu festivali kalıcı hale getirmeyi amaçlıyoruz"

Geçen seneki festivalde kendilerini duygulandıran anlara şahit olduklarını aktaran Keskin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin her köşesinden ziyaretçiler gelmişti. Erzurum, Yozgat, Kayseri'den gelenler olmuştu. Burada gözyaşlarıyla konserleri dinlemeye gelenler vardı. Yağmura rağmen 'konserleri iptal etmeyin' diyen izleyicilerimiz oldu. Bu festivali kalıcı hale getirmeyi amaçlıyoruz. Plakları ve müziği sevenleri bir araya getirmek gerçekten güzel. Bu etkinlik, profesyonellerin değil daha çok amatörlerin, müziğe gönül veren, mütevazı dükkanları olanların katıldığı bir festival. O yüzden bu sene de daha güzel anılarla ayrılacağımızı düşünüyoruz."

Keskin, Bomonti'nin İstanbul'un nadide semtlerinden biri olduğuna işaret ederek, bu bölgeyi açık hava müzesine çevirmek istediklerini söyledi.

Şişli'nin kültür sanat envanterini ortaya çıkarttıklarını ifade eden Keskin, "İlçemizde gezilecek 4 rota belirledik. Bu rotaların içinde dini yapılar, tarihi apartmanlar, gastronomi ve kültürel varlıkların tümü yer alıyor. Bir ilçe ölçeğinde ilk kez böyle bir çalışma yapıldı. Biz bu çalışmayla hem kültür mirasımızı korumak hem de önünden geçilen yapılan ne olduğu bilgisini İstanbullulara vermek istiyoruz. Bina önlerindeki karekodları okutarak orada yaşayan edebiyatçı, yazar ya da sinema sanatçısını öğrenebilecekler. Bu rotalar şu anda gezen hem yurt içinden hem de yurt dışından gelen misafirlerimize açık."

- Festival hakkında

Etkinliklerin ücretsiz olacağı festivalde, plak stantları, söyleşiler, mezatlar, imza günleri yapılacak.

Festival kapsamında bu akşam Bulutsuzluk Özlemi ve Kolektif İstanbul, yarın ise Yeni Türkü konser verecek. Tuna Kiremitçi ile Eda Baba, Özge Fışkın gibi albümleri plak olarak da basılan Türk rock müziği isimleri sahne alacak.

Vigor Kültür Sanat'ın, sanat danışmanlığını yaptığı festivalde, Murat Beşer moderatörlüğünde Taner Öngür ve Tarkan Gözübüyük, Murat Meriç moderatörlüğünde Murat Ertel, Kanat Atkaya moderatörlüğünde ise Yekta Kopan, Görgün Taner ve Murat Abbas'ın konuk olacağı özel söyleşiler gerçekleştirilecek.

Şişli Plak Festivali, Feriköy Organik Pazarı'nda kapılarını açtı

- İki gün sürecek festival kapsamında, Bulutsuzluk Özlemi, Yeni Türkü ve Kolektif İstanbul'un yanı sıra Eda Baba ve Özge Fışkın ile Tuna Kiremitçi sahne alacak

Şişli Plak Festivali, Feriköy Organik Pazarı'nda kapılarını açtı

Şişli Plak Festivali, Feriköy Organik Pazarı'nda kapılarını açtı

Şişli Plak Festivali, Feriköy Organik Pazarı'nda kapılarını açtı

Şişli Plak Festivali, Feriköy Organik Pazarı'nda kapılarını açtı

Şişli Plak Festivali, Feriköy Organik Pazarı'nda kapılarını açtı

Şişli Plak Festivali, Feriköy Organik Pazarı'nda kapılarını açtı

Şişli Plak Festivali, Feriköy Organik Pazarı'nda kapılarını açtı

Şişli Plak Festivali, Feriköy Organik Pazarı'nda kapılarını açtı

Şişli Plak Festivali, Feriköy Organik Pazarı'nda kapılarını açtı

Şişli Plak Festivali, Feriköy Organik Pazarı'nda kapılarını açtı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Şişli Belediyesi

İstanbul Namaz Vakitleri 17 Eylül Cumartesi

İmsak
05:13
Sabah
06:39
Öğle
13:04
İkindi
16:33
Akşam
19:18
Yatsı
20:39
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Üstünü çıkarttı! Yarı çıplak ayna karşısına geçti

Üstünü çıkarttı! Yarı çıplak ayna karşısına geçti

Yeni Kral’a protesto! “Biz evimizi ısıtamıyoruz...”

Yeni Kral’a protesto! “Biz evimizi ısıtamıyoruz...”

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Cinsiyet değiştirmişti! Transparan tulumuyla pozu olay oldu

Cinsiyet değiştirmişti! Transparan tulumuyla pozu olay oldu

Kuşkonmazlarla geleceği tahmin ediyor! Yeni kehaneti olay oldu

Kuşkonmazlarla geleceği tahmin ediyor! Yeni kehaneti olay oldu

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.