İSTANBUL (AA) - Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün 15.00 ile 23.00 saatleri arasında Kuştepe bölgesinde dar alan asayiş uygulaması yaptı.
Denetim noktalarında şüpheli görülen araçlar durdurularak arandı, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi. Cadde ve sokaklarda da şüpheli kişilerin kontrolleri yapıldı.
Denetimler sonucunda, aranan bir şüpheli yakalanırken, 2 şüpheliye de ilgili kanun gereğince idari işlem uygulandı.
Denetimler sırasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Uygulamada, 796 kişi, 230 araç ve 97 motosiklet denetlendi.
Şişli'de asayiş uygulaması yapıldı
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