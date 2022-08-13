Denetimler sonucunda, aranan bir şüpheli yakalanırken, 2 şüpheliye de ilgili kanun gereğince idari işlem uygulandı.

Denetim noktalarında şüpheli görülen araçlar durdurularak arandı, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi. Cadde ve sokaklarda da şüpheli kişilerin kontrolleri yapıldı.

Şişli'de asayiş uygulaması yapıldı

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