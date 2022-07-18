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Şişli'de bir otelde yüksekten düşen yabancı uyruklu kadın öldü

18.07.2022 04:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli'de bir otelde yüksekten düşen yabancı uyruklu kadın öldü

İSTANBUL (AA) - Şişli’de bir otelde, yüksekten düşen yabancı uyruklu kadın öldü.

İddiaya göre, Cumhuriyet Mahallesi Nakiye Elgün Sokak'taki bir otelde, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir kadın henüz belirlenemeyen bir nedenle yüksekten düştü.

Olay yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri otel ve çevresinde inceleme yaptı. Kadının cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Polisin soruşturması devam ediyor.

Şişli'de bir otelde yüksekten düşen yabancı uyruklu kadın öldü

Şişli'de bir otelde yüksekten düşen yabancı uyruklu kadın öldü

Şişli'de bir otelde yüksekten düşen yabancı uyruklu kadın öldü

Şişli'de bir otelde yüksekten düşen yabancı uyruklu kadın öldü

Şişli'de bir otelde yüksekten düşen yabancı uyruklu kadın öldü

Şişli'de bir otelde yüksekten düşen yabancı uyruklu kadın öldü

Şişli'de bir otelde yüksekten düşen yabancı uyruklu kadın öldü

Şişli'de bir otelde yüksekten düşen yabancı uyruklu kadın öldü

Şişli'de bir otelde yüksekten düşen yabancı uyruklu kadın öldü

Şişli'de bir otelde yüksekten düşen yabancı uyruklu kadın öldü

Şişli'de bir otelde yüksekten düşen yabancı uyruklu kadın öldü

Şişli'de bir otelde yüksekten düşen yabancı uyruklu kadın öldü

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