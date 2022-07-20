Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi'ndeki bir boya fırın imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Şişli 'de oto sanayi sitesindeki bir iş yerinde çıkan yangın, hasara neden oldu.

Şişli'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

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