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Şişli'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

20.07.2022 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - İstanbul Şişli'de oto sanayi sitesindeki bir iş yerinde çıkan yangın, hasara neden oldu.

Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi'ndeki bir boya fırın imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

Şişli'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Şişli'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Şişli'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Şişli'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Şişli'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Şişli'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Şişli'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Şişli'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

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yangın Şişli maslak

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