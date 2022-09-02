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"Sivas Kongre Belgeleri Arşivi Sergisi" açıldı

02.09.2022 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Sivas Kongre Belgeleri Arşivi Sergisi" açıldı

SİVAS (AA) - Sivas Kongresi'nde yapılan görüşmelerin kayıt altına alındığı tutanak ve belgeler, Atatürk ve Kongre Müzesi'nde sergileniyor.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Heyeti Temsiliye tarafından 2 Eylül-18 Aralık 1919 tarihlerinde "Milli Mücadele Karargahı" olarak kullanılan ve bugün müze olarak faaliyet gösteren tarihi binada "Sivas Kongre Belgeleri Arşivi Sergisi" açıldı.

4 Eylül 2019'da başlayıp 11 Eylül'e kadar süren görüşmelerin kayıt altına alındığı tutanak ve belgelerin yer aldığı serginin açılışında konuşan Vali Yılmaz Şimşek, "Önümüzdeki pazar günü, Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümünü idrak edeceğiz. Şu anda bu kongrenin düzenlendiği tarihi mekandayız ve burada yapılan görüşmelerin yer aldığı belgelerin bulunduğu serginin açılışındayız. Bu vesileyle kongrenin düzenlenmesinde başrolü üstlenen başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyorum." diye konuştu.

Açılışın ardından Şimşek ve beraberindekiler sergiyi gezdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce, Sivas Belediye Başkanı Danışmanı Prof. Dr. Recep Toparlı'nın katkılarıyla hazırlanan sergi 2 gün ziyarete açık olacak.

Sergide kongredeki görüşmelerin yer aldığı 30 tutanak ve 20 belge yer alıyor.

"Sivas Kongre Belgeleri Arşivi Sergisi" açıldı

"Sivas Kongre Belgeleri Arşivi Sergisi" açıldı

"Sivas Kongre Belgeleri Arşivi Sergisi" açıldı

"Sivas Kongre Belgeleri Arşivi Sergisi" açıldı

"Sivas Kongre Belgeleri Arşivi Sergisi" açıldı

"Sivas Kongre Belgeleri Arşivi Sergisi" açıldı

"Sivas Kongre Belgeleri Arşivi Sergisi" açıldı

"Sivas Kongre Belgeleri Arşivi Sergisi" açıldı

"Sivas Kongre Belgeleri Arşivi Sergisi" açıldı

"Sivas Kongre Belgeleri Arşivi Sergisi" açıldı

"Sivas Kongre Belgeleri Arşivi Sergisi" açıldı

"Sivas Kongre Belgeleri Arşivi Sergisi" açıldı

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Anahtar Kelimeler:
Sivas sergi sivas kongresi

Sivas Namaz Vakitleri 2 Eylül Cuma

İmsak
04:26
Sabah
05:54
Öğle
12:37
İkindi
16:16
Akşam
19:10
Yatsı
20:32
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