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Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü kutlanıyor

04.09.2022 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü kutlanıyor

SİVAS (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında geldiği Sivas'ta, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Şentop ve beraberindekiler, Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Törene, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Önder Özcan, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Sivas milletvekilleri katıldı.

Şentop ve beraberindekiler, çelenk sunma töreninin ardından Sivas Kongresi'nin temsili canlandırması için Atatürk ve Kongre Müzesi'ne geçti.

Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü kutlanıyor

Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü kutlanıyor

Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü kutlanıyor

Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü kutlanıyor

Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü kutlanıyor

Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü kutlanıyor

Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü kutlanıyor

Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü kutlanıyor

Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü kutlanıyor

Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü kutlanıyor

Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü kutlanıyor

Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü kutlanıyor

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Sivas sivas kongresi tbmm başkanı mustafa şentop

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