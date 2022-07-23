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Sivas' ta hafif ticari aracın çarptığı 2 çocuk ağır yaralandı

23.07.2022 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas' ta hafif ticari aracın çarptığı 2 çocuk ağır yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanan 2 çocuk hastaneye kaldırıldı.

K.S. idaresindeki 58 AB 098 plakalı hafif ticari araç, Esentepe Mahallesi Türkiş Blokları mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Y.B. (10) ve M.T'ye (8) çarptı.

Yaralanan çocuklar, ambulanslarla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Her iki çocuğun da hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Sürücü K.S. gözaltına alındı.

Sivas' ta hafif ticari aracın çarptığı 2 çocuk ağır yaralandı

Sivas' ta hafif ticari aracın çarptığı 2 çocuk ağır yaralandı

Sivas' ta hafif ticari aracın çarptığı 2 çocuk ağır yaralandı

Sivas' ta hafif ticari aracın çarptığı 2 çocuk ağır yaralandı

Sivas' ta hafif ticari aracın çarptığı 2 çocuk ağır yaralandı

Sivas' ta hafif ticari aracın çarptığı 2 çocuk ağır yaralandı

Sivas' ta hafif ticari aracın çarptığı 2 çocuk ağır yaralandı

Sivas' ta hafif ticari aracın çarptığı 2 çocuk ağır yaralandı

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trafik kazası Sivas

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