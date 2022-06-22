Sivas, Yozgat, Kayseri, Kırşehir ve Niğde'de polis adayları mezun oldu

SİVAS (AA) - Sivas, Yozgat, Kayseri, Kırşehir ve Niğde'de Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 27'nci dönem polis adayları için mezuniyet töreni düzenlendi.

Sivas'ta POMEM bahçesindeki törende konuşan Vali Yılmaz Şimşek, aldıkları eğitimleri başarıyla tamamlayarak emniyet teşkilatının şerefli birer mensubu olmaya hak kazanan genç polisleri tebrik etti.

Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Kadir Yırtar ise 8 aylık eğitimlerini başarıyla tamamlayarak mezun olan polis adaylarını kutladı.

Konuşmaların ardından yemin eden 427 polis adayı, kep atarak mezuniyeti kutladı.

Polis adaylarının aileleriyle buluşması sırasında duygusal anlar yaşandı.

- Yozgat

Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezindeki mezuniyet töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Vali Ziya Polat, mezun olan polis adaylarını tebrik etti.

Polis adaylarına seslenen Polat, "Şu an dünyanın dört bir tarafında bu millet için dünyaya adaleti sağlamak için mücadele eden kardeşlerimiz, ağabeyleriniz var. Bizler de aynı yolda büyüklerimizin yolunda ilerleyeceğiz. Yolunuz, bahtınız açık olsun." dedi.

Yozgat POMEM Müdürü Zafer Kişi de okulun kurulduğu günden bu yana emniyet teşkilatına adalet ve hukukun üstünlüğüne inanan, devletine, vatanına, milletine, bayrağına bağlı, ülkesinin bölünmez bütünlüğü için gözünü budaktan sakınmayan binlerce polis yetiştirdiğini ve yetiştirmeye devam edeceğini belirtti.

Dereceye giren öğrencilere plaket ve hediyelerinin verilmesinden sonra 794 polis adayı yemin etti.

- Kayseri

Kayseri POMEM'de eğitimlerini tamamlayan 544 polis adayı için mezuniyet töreni yapıldı.

Vali Gökmen Çiçek, mezun olan polis adaylarını tebrik ederek meslek hayatlarında başarı diledi.

Polislik mesleğinin önemini vurgulayan Çiçek, "Sizler güvenlimizi korurken aynı zamanda devletimizi temsil edeceksiniz. Şehitlerimizin evlatlarının gururu olacaksınız. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi tebrik ediyorum. Görevinizde başarı diliyorum." ifadelerini kullandı.

POMEM Müdürü Nihat Duygu da 8 aylık eğitimi başarıyla tamamlayan 544 öğrenciyi mezun ettiklerini söyledi.

Konuşmaların ardından dönem birincisi Duran Durmuşlar yaş kütüğüne plaket çaktı.

Tören, 544 polis adayının yemin etmesinin ardından son buldu.

- Kırşehir

Kırşehir Polis Meslek Eğitim Merkezinde 427 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

Kırşehir POMEM bahçesindeki törende konuşan Vali H. Mete Buhara, aziz millete hizmet etme şerefinin herkese nasip olmayacağını belirterek, bugün mezun olan gençlerin vatana ve millete hakkıyla hizmet vereceğini vurguladı.

Polis Akademisi Polis Amirleri Eğitim Merkezi Müdürü Orçun İmga da öğrencilerin yetişmesinde emekleri olan aile ve öğretmenleri tebrik ederek, "Sizlerden en büyük beklentimiz sadece şerefli milletimizin ve büyük devletimizin polisleri olarak görev yapmanızdır." dedi.

Kırşehir POMEM Müdürü Ortaç Şekeroğlu da öğrencilerin vatan ve millet sevgisiyle yoğrularak, Türk milletinin milli manevi ve ahlaki değerlerini korumak için yetiştirildiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından dönem birincisi Vurkan Alkiş, yaş kütüğüne plaket çaktı, dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından diploma ve hediye verildi.

Törenin sonunda öğrenciler kep atarak, mezuniyeti kutladı.

Bu arada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da video konferansla bağlanarak, polis adayları ve ailelerine hitap etti.

- Niğde

Niğde Polis Meslek Eğitim Merkezi yerleşkesinde düzenlenen törende 462 polis adayı mezun oldu.

Vali Mustafa Koç, törende yaptığı konuşmada, mezunlara vazifelerinde başarı diledi.

Eğitimlerini tamamlayan polis adayının yemin törenlerine şahitlik etmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Koç, "Günümüzde polis sadece kelepçe ve silahla görev yapan bir memur değildir. Hepiniz suçluyu ve suçsuzu ayırmak için gerekli altyapıya sahip, hukuk bilen, insan haklarına saygılı ve vatandaşa hizmeti önceleyen bir anlayış ortaya koyan kişiler olmalısınız." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından dönem birincisi yaş kütüğüne plaka çaktı, Vali Koç, dereceye giren öğrencilere diploma ve hediye verdi.

Tören, polis adaylarının yemin etmesiyle sona erdi.

Törene, Belediye Başkan Vekili Melih Ayhan, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Kemal Arısoy, öğrenciler ve aileleri katıldı.