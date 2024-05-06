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  4. Sivasspor maçının yıldızı Hakim Ziyech ne olduğunu anlamadı! Maç sonunda Muslera soyunma odasından çıkardı, binlerce isim onu haykırdı

Sivasspor maçının yıldızı Hakim Ziyech ne olduğunu anlamadı! Maç sonunda Muslera soyunma odasından çıkardı, binlerce isim onu haykırdı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
06.05.2024 07:56
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Süper Lig'in 35. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Sivasspor'u 6-1 mağlup ederken maçın yıldızı Hakim Ziyech ile Muslera arasında maç sonunda yaşananlar oldukça dikkat çekti. İşte detaylar...

Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 38 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'in 35. haftasının kritik mücadelesinde lider Galatasaray sahasında Sivasspor'u konuk etti. Tam 7 golün kaydedildiği mücadelede kazanan 6-1'lik skorla ev sahibi ekip Galatasaray olurken, Sarı-Kırmızılılar şampiyonluk yolunda zorlu bir virajı daha kayıpsız dönmüş oldu.

Maçın son düdüğünün çalmasının ardından dikkat çeken anlar yaşandı.

SOYUNMA ODASINA GİTMİŞTİ

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Mücadele güzel oyununun attığı 2 harika golle süsleyen ve son haftalardaki performansıyla yıldızlaşan Ziyech, bitiş düdüğünün ardından soyunma odasının yolunu tuttu.

TARAFTAR ONU ÇAĞIRDI

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RAMS Park'taki taraftarlar hep bir ağızdan Hakim Ziyech tezahüratı yaptı ve üçlü çektirmek için Ziyech'i bekledi.

MUSLERA GİTTİ VE ALDI

Fernando-Muslera

Fernando Muslera, soyunma odasına kadar giderek içeriye giren Hakim Ziyech'i geri çağırdı ve Ziyech sahaya geri döndü. Daha sonrasında Faslı yıldız, taraftara üçlü çektirdi.

İŞTE O ANLAR...
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