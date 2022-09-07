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Sivasspor-Slavia Prag maçına doğru

07.09.2022 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "Bu gruptan çıkacağımıza inanıyorum. Bence, biz ve Slavia Prag grupta çekişir ama diğer takımları kesinlikle küçümsemiyoruz çünkü onlar da kendi ülkelerinin şampiyon takımları"

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ilk hafta maçında yarın Çekya temsilcisi Slavia Prag ile oynayacakları karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.

Çalımbay, karşılaşmanın oynanacağı Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlediği basın toplantısında, kırmızı-beyazlı ekibin son üç senedir Avrupa kupalarına katıldığını anımsattı.

Çok güçlü takımlara karşı mücadele verdiklerini vurgulayan Çalımbay, "Slavia Prag da yine bu güçlü takımlardan birisi. Son üç maçına baktığınız zaman ligde 4-0, 6-0, 7-0 gibi net galibiyetler alan bir takım. Her tarafı tehlikeli bir takım." dedi.

Çalımbay, karşılaşmaya çok iyi konsantre olmaları gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu gruptan çıkacağımıza inanıyorum. Bence, biz ve Slavia Prag grupta çekişir ama diğer takımları kesinlikle küçümsemiyoruz çünkü onlar da kendi ülkelerinin şampiyon takımları. Onun için sahamızda oynayacağımız maçları iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Tek düşüncemiz sahamızda puan ve puanlar almak. Burada oynayacağımız iki maçı çok iyi şekilde bitirdiğimizde gruptan çıkacağımıza inanıyorum."

Ligde son haftalarda iyi oynadıklarını, çok pozisyon yakaladıklarını ama değerlendiremediklerini dile getiren Çalımbay, "Takımızda bir düzelme var ve yeni arkadaşlarımızın uyum süreciyle yavaş yavaş iyiye doğru gidiyoruz. Kondisyon olarak hazır olmayan arkadaşlarımız da oynadıkça daha iyi duruma geliyorlar. Gruptan çıkacak kapasitede bir takımız ve bunu da yapacağız." diye konuştu.

Çalımbay, taraftar avantajını da kullanarak maçtan galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.

- "Buradan alacağımız 3 puan bizi çok iyi yerlere getirir"

Yeni transferlerin de yavaş yavaş iyi duruma geldiğini ve bu karşılaşmada onlardan da faydalanacağını aktaran Çalımbay, "Buradan alacağımız 3 puan bizi çok iyi yerlere getirir. Ligle burayı karıştırmak doğru değil. Ligde de çok güzel pozisyonlara giriyoruz ama değerlendiremiyorduk. İnşallah 2-3 hafta içerisinde tamamen iyi duruma geleceğiz. Güçlü ve iyi takımız, inşallah iyi şeyler yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Çalımbay, Erdoğan Yeşilyurt'un sakatlığının sürdüğünü, savunma oyuncusu Murat Paluli'nin durumunun da maç saatinde belli olacağını ifade etti.

Ligde ve Avrupa'da maçlar oynadıklarına değinen Çalımbay, ligde fikstür belirlenirken bu hususların dikkate alınmasını istedi.

Çalımbay, başarının taraftar desteğiyle kazanılabileceğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Taraftarlardan ricam var, oyuncularımızı yuhalamaktan vazgeçmeleri gerekiyor. Hiçbir oyuncu sahaya kötü oynamak için çıkmaz, ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorlar. Maçın içerisinde siz eğer onları yuhalarsanız, daha da güvensiz hale gelirler. Ne olursa olsun 90 dakika taraftarın takımına sahip çıkması lazım. Yarın oynayacağımız maç sadece bizi ilgilendirmiyor, Türkiye'yi de ilgilendiriyor. Puan açısından, her açıdan. Bu yüzden herkesin destek vermesi gerekiyor."

- Charis Charisis'in açıklamaları

Orta saha oyuncusu Charis Charisis ise Slavia Prag'ın grubun en iyi takımı olduğuna dikkati çekerek, "Biz de çok iyi bir takımız. Evimizde oynuyoruz, evimizde her zaman 3 puan almak için oynarız." dedi.

Kırmızı-beyazlı ekipte adaptasyon süreci yaşadığını ve biraz süreye ihtiyaçları olduğunu dile getiren Charisis, şöyle konuştu:

"Türkiye liginde futbol daha çok fiziğe dayalı. Yeni adapte olduğum bir futbol tarzı, seviye çok yüksek. Biraz daha süreye ihtiyacım var. Yakın zamanda yüzde yüz performansıma ulaşacağımdan eminim. Hocalarımız, arkadaşlarım adaptasyon sürecinde bana çok yardımcı oluyor. Ben de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Sivas çok güzel bir şehir, insanlar bana çok iyi davrandı. Kulüp olarak herkes çok profesyonel çalışıyor. Başarılı olmamız için kulüp bize gereken her şeyi sunuyor."

Sivasspor-Slavia Prag maçına doğru

- Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "Bu gruptan çıkacağımıza inanıyorum. Bence, biz ve Slavia Prag grupta çekişir ama diğer takımları kesinlikle küçümsemiyoruz çünkü onlar da kendi ülkelerinin şampiyon takımları"

Sivasspor-Slavia Prag maçına doğru

Sivasspor-Slavia Prag maçına doğru

Sivasspor-Slavia Prag maçına doğru

Sivasspor-Slavia Prag maçına doğru

Sivasspor-Slavia Prag maçına doğru

Sivasspor-Slavia Prag maçına doğru

Sivasspor-Slavia Prag maçına doğru

Sivasspor-Slavia Prag maçına doğru

Sivasspor-Slavia Prag maçına doğru

Sivasspor-Slavia Prag maçına doğru

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