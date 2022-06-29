Sivasspor, yeni sezon hazırlıkları için Bolu'da kampa girdi

Spor Toto Süper Lig ekibi Sivasspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'da kampa girdi.

Gerede ilçesinde bulunan bir otelde kampa giren kırmızı-beyazlı ekip, sabah antrenmanını teknik direktör Rıza Çalımbay gözetiminde gerçekleştirdi.

Futbolcular, yeni sezonun ilk antrenmanında koşu, açma germe ve kondisyon ağırlıklı çalışma yaptı.

Antrenman öncesi gazetecilere açıklamada bulunan teknik direktör Rıza Çalımbay, geçen sezonun kendileri için yorucu geçtiğini belirterek, "Hem de çok yoğun şekilde geçti. Çünkü sezona ilk önce biz başladık. En son yine bırakan biz olduk. Çok yoğun ama mutlu bir sezon geçti." dedi.

Çalımbay, geçen sezon en büyük hedeflerinden birisinin Türkiye Kupası olduğunu anımsatarak, "Onu da gerçekleştirdik. Sivas için çok değerliydi. Tarihinde hiç final oynamamış, hiç kupa almamıştı. Çok iyi oyun oynadık. Taraftarımızın da desteğiyle final maçını kazandık ve şampiyon olduk." diye konuştu.

Yeni bir sezonun başladığına dikkati çeken Çalımbay, "Giden arkadaşlarımız var. Gidenlerin yerine mutlaka almamız gerekenler var. Tek düşüncemiz onların bir an önce alınması." ifadelerini kullandı.

- "En büyük hedefimiz, Avrupa kupaları"

Çalımbay, Bolu kampına geniş kadroyla geldiklerini vurgulayarak, "Altyapıdan çok yetenekli 10'a yakın oyuncu aldık, onlardan da yararlanacağız. 3 senedir Avrupa kupalarına katılıyoruz. Önümüzdeki sezon da en büyük hedefimiz, Avrupa kupaları ve ligi çok iyi yerde bitirmek." diye konuştu.

Sezon başı en önemli şeyin hazırlık dönemi olduğunu anlatan Çalımbay, şunları kaydetti:

"Onun için mükemmel şekilde bitirmemiz gerekiyor. Burada çok güzel bir yerde çalışıyoruz. Bunu iyi şekilde değerlendireceğiz. Temmuz'un 16'sında da Avusturya'ya gideceğiz. Oraya sadece maç için gideceğiz. Geldiğimizde Süper Kupa'yı oynayacağız. Ondan sonra Avrupa kupalarında play-off oynayacağız. Play-off'tan geçmek istiyorsak mutlaka eksik olan yerlerimizi doldurmamız gerekiyor. Onlara yönetimimiz gayret ediyor. Onları alırsak o zaman hiçbir sıkıntımız olmadan play-off'u geçip, Türkiye'nin ihtiyacı olan puanı almak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz."