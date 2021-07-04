Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

SİVAS (AA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'nun Gerede ilçesinde sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı futbolcular, kampın üçüncü günündeki ilk antrenmanını, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan idmanda bir grup, kamp yapılan otelin yanında bulunan gölet etrafında, diğer grup ise sahada dayanıklılık koşusu yaptı.

Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sivasspor, akşam yapacağı idmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.