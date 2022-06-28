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Sivasspor'da futbolcular sağlık kontrolünden geçirildi

28.06.2022 19:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor'da futbolcular sağlık kontrolünden geçirildi

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da yeni sezon öncesi bazı futbolcular sağlık kontrolüne tabi tutuldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekipte yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri başladı. Bazı futbolcular Sivasspor'un sağlık sponsoru Medicana Sivas Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcular, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

Sivasspor'da futbolcular sağlık kontrolünden geçirildi

Sivasspor'da futbolcular sağlık kontrolünden geçirildi

Sivasspor'da futbolcular sağlık kontrolünden geçirildi

Sivasspor'da futbolcular sağlık kontrolünden geçirildi

Sivasspor'da futbolcular sağlık kontrolünden geçirildi

Sivasspor'da futbolcular sağlık kontrolünden geçirildi

Sivasspor'da futbolcular sağlık kontrolünden geçirildi

Sivasspor'da futbolcular sağlık kontrolünden geçirildi

Sivasspor'da futbolcular sağlık kontrolünden geçirildi

Sivasspor'da futbolcular sağlık kontrolünden geçirildi

Sivasspor'da futbolcular sağlık kontrolünden geçirildi

Sivasspor'da futbolcular sağlık kontrolünden geçirildi

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