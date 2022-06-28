SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da yeni sezon öncesi bazı futbolcular sağlık kontrolüne tabi tutuldu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekipte yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri başladı. Bazı futbolcular Sivasspor'un sağlık sponsoru Medicana Sivas Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.
Detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcular, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
Sivasspor'da futbolcular sağlık kontrolünden geçirildi
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