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Sivassporlu taraftarlar, Turkcell Süper Kupa maçını kent meydanında izliyor

30.07.2022 21:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivassporlu taraftarlar, Turkcell Süper Kupa maçını kent meydanında izliyor

SİVAS (AA) - Sivas'ta futbolseverler, Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor arasında İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Turkcell Süper Kupa maçını kent meydanında kurulan dev ekranda takip ediyor.

Sivas Belediyesi, kupa finaline gidemeyen vatandaşlar için Cumhuriyet Meydanı'na dev ekran yerleştirdi. Sivasspor'a gönül veren taraftarlar, maçın başlamasına yakın meydanı doldurdu.

Takımlarına sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, maçın başlama düdüğüyle meşaleler yakarak tezahüratlarını artırdı.

Sivassporlu taraftarlar, Turkcell Süper Kupa maçını kent meydanında izliyor

Sivassporlu taraftarlar, Turkcell Süper Kupa maçını kent meydanında izliyor

Sivassporlu taraftarlar, Turkcell Süper Kupa maçını kent meydanında izliyor

Sivassporlu taraftarlar, Turkcell Süper Kupa maçını kent meydanında izliyor

Sivassporlu taraftarlar, Turkcell Süper Kupa maçını kent meydanında izliyor

Sivassporlu taraftarlar, Turkcell Süper Kupa maçını kent meydanında izliyor

Sivassporlu taraftarlar, Turkcell Süper Kupa maçını kent meydanında izliyor

Sivassporlu taraftarlar, Turkcell Süper Kupa maçını kent meydanında izliyor

Sivassporlu taraftarlar, Turkcell Süper Kupa maçını kent meydanında izliyor

Sivassporlu taraftarlar, Turkcell Süper Kupa maçını kent meydanında izliyor

Sivassporlu taraftarlar, Turkcell Süper Kupa maçını kent meydanında izliyor

Sivassporlu taraftarlar, Turkcell Süper Kupa maçını kent meydanında izliyor

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Anahtar Kelimeler:
Sivasspor Trabzonspor Sivas futbol

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