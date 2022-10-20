SİVAS (AA) - Sivas'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 81 kilo 952 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, İstihbarat Şubesi ve Şarkışla Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Şarkışla ilçesi girişinde durdurdukları bir araçta arama yaptı.
Aramada, paketlenmiş halde 81 kilo 952 gram esrar ele geçirildi.
Araçtaki şüpheliler B.U, F.D. ve M.H.Y gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.D. ve M.H.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, B.U. adli kontrolle salıverildi.
Sivas'ta 81 kilo 952 gram esrar ele geçirildi
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