Sivas'ta apartman ve ev yangını hasara neden oldu

SİVAS (AA) - Sivas'ta 12 katlı apartmanın dış cephesi ve Gemerek ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara yol açtı. Gültepe Mahallesi Farabi Caddesi'ndeki 12 katlı apartmanın dış cephesinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangın, apartmanın dış cephesinde hasara neden oldu. Gemerek ilçesine bağlı Yeşilöz köyünde de Halim Bozdağ'a ait evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, Seyit Mehmet Demirkaya'ya ait depoya sıçradı. Gemerek Belediyesi itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında, ev ve depodaki malzemelerde hasar oluştu.

Sivas'ta apartman ve ev yangını hasara neden oldu

Sivas'ta apartman ve ev yangını hasara neden oldu

Sivas'ta apartman ve ev yangını hasara neden oldu

Sivas'ta apartman ve ev yangını hasara neden oldu

Sivas'ta apartman ve ev yangını hasara neden oldu

Sivas'ta apartman ve ev yangını hasara neden oldu

Sivas'ta apartman ve ev yangını hasara neden oldu