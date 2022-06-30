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Sivas'ta bir çocuk eline saplanan demirle hastaneye kaldırıldı

30.06.2022 20:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta bir çocuk eline saplanan demirle hastaneye kaldırıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir çocuğun eline saplanan korkuluk demiri hastanede çıkarıldı.

Şeyh Şamil Mahallesi Şehit Hamit Kandur Caddesi'nde müstakil evin bahçesindeki ağaçtan dut toplayan A.Y. (12), dengesini kaybedip düşünce korkuluk demiri eline saplandı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, hidrolik makas ile demiri kesti, A.Y, eline saplanan demir ile Numune Hastanesine kaldırıldı.

A.Y'nin elindeki demir ameliyatla çıkartıldı.

Sivas'ta bir çocuk eline saplanan demirle hastaneye kaldırıldı

Sivas'ta bir çocuk eline saplanan demirle hastaneye kaldırıldı

Sivas'ta bir çocuk eline saplanan demirle hastaneye kaldırıldı

Sivas'ta bir çocuk eline saplanan demirle hastaneye kaldırıldı

Sivas'ta bir çocuk eline saplanan demirle hastaneye kaldırıldı

Sivas'ta bir çocuk eline saplanan demirle hastaneye kaldırıldı

Sivas'ta bir çocuk eline saplanan demirle hastaneye kaldırıldı

Sivas'ta bir çocuk eline saplanan demirle hastaneye kaldırıldı

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