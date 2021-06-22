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Sivas'ta bir iş yerine ve araca otomobiliyle çarparak zarar veren şüpheli gözaltına alındı

22.06.2021 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta bir iş yerine ve araca otomobiliyle çarparak zarar veren şüpheli gözaltına alındı

SİVAS (AA) - Sivas'ta alacaklı olduğunu iddia ettiği kişilerin iş yerine ve aracına otomobiliyle çarparak zarar veren zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, N.B.K, alacaklı olduğunu iddia ettiği C.Ş. ve G.T. ile telefonda tartıştı.

N.B.K, daha sonra 58 BG 048 plakalı otomobiliyle önce C.Ş'nin 4 Eylül Sanayi Sitesi'ndeki hırdavat dükkanının camına, ardından bölgedeki G.T'nin otomobiline çarparak zarar verdi.

Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Sivas'ta bir iş yerine ve araca otomobiliyle çarparak zarar veren şüpheli gözaltına alındı

Sivas'ta bir iş yerine ve araca otomobiliyle çarparak zarar veren şüpheli gözaltına alındı

Sivas'ta bir iş yerine ve araca otomobiliyle çarparak zarar veren şüpheli gözaltına alındı

Sivas'ta bir iş yerine ve araca otomobiliyle çarparak zarar veren şüpheli gözaltına alındı
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Gözaltı Sivas

Sivas Namaz Vakitleri 22 Haziran Salı

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İkindi
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Akşam
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