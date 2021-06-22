SİVAS (AA) - Sivas'ta alacaklı olduğunu iddia ettiği kişilerin iş yerine ve aracına otomobiliyle çarparak zarar veren zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, N.B.K, alacaklı olduğunu iddia ettiği C.Ş. ve G.T. ile telefonda tartıştı.
N.B.K, daha sonra 58 BG 048 plakalı otomobiliyle önce C.Ş'nin 4 Eylül Sanayi Sitesi'ndeki hırdavat dükkanının camına, ardından bölgedeki G.T'nin otomobiline çarparak zarar verdi.
Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
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Sivas'ta bir iş yerine ve araca otomobiliyle çarparak zarar veren şüpheli gözaltına alındı