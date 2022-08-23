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Sivas'ta çıkan kavgada 1 kişi bıçakla ağır yaralandı

23.08.2022 00:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta çıkan kavgada 1 kişi bıçakla ağır yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta iki grup arasında çıkan kavgada bıçakla ağır yaralanan 1 kişi tedavi altına alındı.

Şeyh Şamil Mahallesi Hamza Yerlikaya Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Kavgada bıçaklanan İ.Y. (23) ağır yaralandı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Numune Hastanesine kaldırılan İ.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından şüpheliler A.D. ve S.D. gözaltına alındı.

Sivas'ta çıkan kavgada 1 kişi bıçakla ağır yaralandı

Sivas'ta çıkan kavgada 1 kişi bıçakla ağır yaralandı

Sivas'ta çıkan kavgada 1 kişi bıçakla ağır yaralandı

Sivas'ta çıkan kavgada 1 kişi bıçakla ağır yaralandı

Sivas'ta çıkan kavgada 1 kişi bıçakla ağır yaralandı

Sivas'ta çıkan kavgada 1 kişi bıçakla ağır yaralandı

Sivas'ta çıkan kavgada 1 kişi bıçakla ağır yaralandı

Sivas'ta çıkan kavgada 1 kişi bıçakla ağır yaralandı

Sivas'ta çıkan kavgada 1 kişi bıçakla ağır yaralandı

Sivas'ta çıkan kavgada 1 kişi bıçakla ağır yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
Sivas kavga

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İmsak
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Sabah
05:44
Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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