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Sivas'ta çıkan yangında ahşap bir baraka tamamen yandı

23.09.2022 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta çıkan yangında ahşap bir baraka tamamen yandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta ahşap bir barakada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kardeşler Mahallesi Kızılırmak kenarında bulunan Ali Fuat Güvendi’ye ait ahşap barakada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında baraka tamamen yandı.

Sivas'ta çıkan yangında ahşap bir baraka tamamen yandı

Sivas'ta çıkan yangında ahşap bir baraka tamamen yandı

Sivas'ta çıkan yangında ahşap bir baraka tamamen yandı

Sivas'ta çıkan yangında ahşap bir baraka tamamen yandı

Sivas'ta çıkan yangında ahşap bir baraka tamamen yandı

Sivas'ta çıkan yangında ahşap bir baraka tamamen yandı

Sivas'ta çıkan yangında ahşap bir baraka tamamen yandı

Sivas'ta çıkan yangında ahşap bir baraka tamamen yandı

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yangın Sivas

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