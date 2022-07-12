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Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı

12.07.2022 19:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

E.I. yönetimindeki 34 ES 156 plakalı otomobil, Sivas-Ankara kara yolunun Direkli-Bedirli kavşağında, İ.Y. (25) idaresindeki 07 ABV 441 plakalı otomobil ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü İ.Y. ile otomobillerde bulunan H.Y, R.Y, B.Y. ve F.N.Y. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Yıldızeli Devlet Hastanesi ve Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı.

Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı

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trafik kazası Sivas kaza yaralı

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