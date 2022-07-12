SİVAS (AA) - Sivas'ta iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
E.I. yönetimindeki 34 ES 156 plakalı otomobil, Sivas-Ankara kara yolunun Direkli-Bedirli kavşağında, İ.Y. (25) idaresindeki 07 ABV 441 plakalı otomobil ile çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü İ.Y. ile otomobillerde bulunan H.Y, R.Y, B.Y. ve F.N.Y. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Yıldızeli Devlet Hastanesi ve Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı.
Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı
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